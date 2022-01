Querétaro vs Pumas: los universitarios buscan otra goleada en el inicio de la jornada 2 de la Liga MX

Pumas se estrenó en el Clausura 2022 con goleada de 5-0 ante Toluca. Foto: Twitter @Pumas MX

Los Gallos Blancos de Querétaro y los Pumas de la UNAM serán los encargados de inaugurar la segunda fecha en el calendario del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Los capitalinos visitan la cancha del Estadio Corregidora en busca de su segunda victoria, luego de la goleada conseguida ante Toluca.

El conjunto de Querétaro hace su presentación en su casa ante su público por primera vez en este semestre. El entrenador Leonardo Ramos y sus dirigidos empataron a cero goles en su visita a los Rayados de Monterrey en la jornada uno, por lo que irán con el objetivo de obtener su primer triunfo y sumar de a tres puntos.

Pero la sorpresa en el inicio del torneo sin duda la dieron los universitarios. El equipo del Pedregal consiguió una abultada victoria ante su afición en el Olímpico Universitario. El juego, que fue postergado 24 hora debido a los casos registrado por Covid-19, terminó con media decena de goles en la portería de los Diablos.

Ángel Sepúlveda en entrenamiento con los Gallos. Foto: Twitter @Club_Queretaro

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Este viernes 14 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el estadio Corregidora, en Querétaro.

¿Por dónde verlo? A través de las señales de TV Azteca.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los auriazules informaron que para el encuentro no podrán contar con los argentinos Fabio Álvarez y Juan Ignacio Dinenno, ambos por lesión. En el caso del delantero, será su segundo partido sin tener actividad debido a que cumplió el juego de suspensión en la fecha anterior (por la tarjeta roja recibida en las semifinales de vuelta ante Atlas).

El antecedente más reciente entre ambos clubes data de la jornada cuatro del Grita México Apertura 2021 cuando chocaron en la jornada cuatro. El partido fue en Ciudad de México y terminó con empate a cero goles. Sin embargo, el último duelo en cancha del Querétaro tuvo un marcado de dos goles por cero en favor de los locales.

Llegada de Pumas a Querétaro. Foto: @PumasMX

Andrés Lillini, entrenador de Pumas, aseguró que la intención del equipo es la de argumentar que haber ganado contra los mexiquenses no se trató de algo circunstancial. “Ganamos de buena manera, pero este paso es pequeño porque apenas es la primera fecha. Ahora debemos demostrar que no fue casualidad y que estamos más vigentes que nunca”, declaró luego del triunfo.

Necaxa vs Monterrey

Una vez finalizado el Querétaro vs Pumas, continúa la actividad con el segundo juego de la noche. Tanto Rayos como Rayados no tuvieron el comienzo esperado. Los hidrocálidos visitaron el Estadio Olímpico Benito Juárez de los Bravos quienes les propinaron la primera derrota del torneo por dos goles a uno. Mientras que los regiomontano no pasaron del empate en casa ante Querétaro.

La presión sobre el entrenador de los blanquiazules Javier Vasco Aguirre ya es un hecho, pues la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2021, aún cala en la afición. Además, este torneo cuenta con la plantilla mejor valorada del balompié mexicano. Su refuerzo estrella, Luis Romo, podría estar considerado para el partido.

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Este viernes 14 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el estadio Victoria, en Aguascalientes.

¿Por dónde verlo? A través de las señales de TV Azteca y TUDN.

Fotografía de archivo del entrenador mexicano Javier Aguirre (c) en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

