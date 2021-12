Los motivos por el que Sebastián Córdova prefirió a Tigres sobre Chivas

(Foto: Twitter/@TigresOficial)

Sebastián Córdova confesó las razones por las que prefirió fichar por los Tigres de la UANL antes que por las Chivas de Guadalajara. El nuevo futbolista felino aseguró que el conjunto regiomontano es más grande que el tapatío, pues se ha hecho protagonista recurrente en las instancias finales y en la lucha por los títulos, razones por las que se decidió su futuro.

En entrevista para TUDN, el exAmérica expuso los detalles de su transferencia al club universitario y advirtió su motivación por reencontrarse con Miguel Herrera y su cuerpo técnico. Además, como ya lo hizo en declaraciones previas, destacó a su nueva afición, esta vez respecto a la rojiblanca.

“Estaban las dos opciones y dije: ‘quiero Tigres’, porque el club es más grande (que Chivas), la afición es mejor y acá siempre pelean Liguilla. Llegar a Chivas era un reto, primero, de tratar de clasificar por como han estado en los últimos torneos, y acá es buscar el campeonato”, comentó el futbolista de de 24 años de edad.

Sebastián Córdova. Foto: @TUDN

El canterano azulcrema narró cómo fue el proceso en el que terminó como elemento de Tigres: “estoy contento, desde que se dio el rumor a mi representante le dije que me gustaría hiciéramos el intento. Ya estamos acá y muy feliz. De volada, en un abrir y cerrar los ojos me dijo ‘ya esta’. El grupo me dio la bienvenida muy bien”, indicó.

Sobre los objetivos que ya se plantea dentro del conjunto neoleonés, Córdova refirió que son conseguir campeonatos, una oportunidad que no hubiera estado seguro de tener de haber fichado por Guadalajara. En 2021, los Tigres no consiguieron ningún título, algo que no pasaba desde 2013 y con lo que se terminó una racha de siete años.

“Este año quiero un campeonato y hacer las cosas bien, se dio esta oportunidad y vamos a buscar eso. Cada jugador que veo es un crack. Acá no va a haber problemas de goles, acá todos son buenos, todos meten goles. Mi trabajo será luchar por un puesto y hacer lo mejor posible”, concluyó.

Con América, el jugador conquistó un título de Copa MX y otro más de Campeón de Campeones, ambos en 2019. No obstante, con Necaxa, equipo con el que jugó previo a las águilas, también fue campeón al obtener el trofeo de la Supercopa MX en 2018. En Selección Mexicana su palmarés cuenta con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el que destacó.

