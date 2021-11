Hoy vence la opción de compra de Edwin Cardona: la decisión que tomó Boca respecto a su futuro

La continuidad de Cardona, un tema que mantiene en vilo a todo Boca (Boca Oficial)

“Hay que recordarle a la gente que Cardona ni siquiera estaba entrenando en el equipo del cual proviene (Xolos de Tijuana), había sido separado por una situación entre él y el club. Desgraciadamente por el tema de lesiones y su no continuidad hizo que jugara 9 de los 23 partidos oficiales (con el de esta tarde noche ante Newell’s serán 11 de 25) en este semestre”. Los dichos de Jorge Bermúdez, al referirse a la posible permanencia de su compatriota en el club, generó ambigüedad. Por un lado, expuso la satisfacción que le generó al Consejo de Fútbol de Boca Juniors el nivel mostrado por el futbolista cuando estuvo en su plenitud físico; por el otro, puso de manifiesto la preocupación que les causó tenerlo en tan pocos partidos.

El enganche, que cumplirá 29 años el mes que viene, volvió a tener rodaje y dejó claro que, cuando quiere, puede. Pero en el Predio de Ezeiza ya tomaron una postura respecto a la negociación con la entidad mexicana. No harán uso de la opción de compra equivalente a 5 millones de dólares (el Xeneize tenía tiempo hasta hoy para ejecutarla) y aguardarán hasta finalizar la actividad de este año para definir la situación del colombiano.

“Hoy nos presiona todo el mundo con que ‘se tiene que quedar’... Lo más lindo es ver cómo se rescata al jugador, cómo se trata con transparencia, cómo se va a tratar el tema de su continuidad o no”, enfatizó el Patrón, que deslizó que analizarán un promedio de minutos jugados a lo largo de la segunda mitad de 2021 para sentarse a hablar con sus pares del Tijuana.

Cardona fue una de las figuras en el triunfo de Boca ante Sarmiento de Junín (@fotobairesarg)

Si bien se dijo en los últimos días que existía la chance de renovar el préstamo una vez que concluyera el período de 18 meses (arribó a mediados de 2020), esta alternativa no corre: la única vía para retener al de Medellín es a través de una compra que, según los movimientos del CDF azul y oro, tendrá que estar por debajo de la cifra de 5 millones de dólares. Y frente a este escenario empezó a especularse con un nombre que puede entrar en la tratativa con los mexicanos: Walter Bou. El delantero de gran nivel en Defensa y Justicia tiene que retornar a Boca a fin de año y es representado por el empresario Christian Bragarnik, con vínculo directo en territorio tijuanense. ¿Intercambio de figuritas? Ante la falta de delanteros de área, la Panterita asomaba como una buena carta de cara al próximo semestre. Aunque si Cardona termina de convencer, podría ser utilizado como moneda de cambio.

No puede pasarse por alto el entredicho que tuvo Cacho, padre de Juan Román Riquelme, con el periodista Roberto Leto tras la victoria contra Sarmiento de Junín en la Bombonera. El cruce de opiniones expuso la debilidad que tiene la familia del ídolo boquense con los dotes futbolísticos del colombiano, al que más parecido ven a Román: “El 8 es crack, el 8 dio cátedra, Cardona dio cátedra de fútbol, papá”.

Un punto crítico en la relación Cardona-Boca fue la decisión del jugador de tomarse vacaciones -amparado por la ley- luego de participar en la Copa América con la selección colombiana, motivo por el cual se ausentó en la serie de octavos de final de la Libertadores. Riquelme lo comprendió y aclaró que estaba en su derecho, aunque en el fondo sabe que su versión propia de futbolista jamás se hubiera permitido faltar a una cita tan importante de Copa como la llave ante Atlético Mineiro.

El colombiano ya expresó su deseo de continuar en Boca (Boca Oficial)

Para Román, el faltazo de su jugador fetiche fue una decepción. Pero hubo absolución, reflejada en las palabras de Bermúdez: “Estamos muy contentos con su compromiso, demostró que nuestra apuesta por él fue valedera. Si no hubiese jugado en el último tramo del año, hubiesen dicho ‘¿para qué lo trajeron?, se equivocaron’. Es un grandísimo jugador que si hubiera tenido constancia se hubiera afianzado y hoy ni estaríamos hablando de su continuidad”.

“Lo único que puedo hacer es demostrar en el terreno de juego. Dejo todo en manos de Dios y en las personas encargadas. De pronto venía jugando y me lesionaba, algo que nunca quiero. Ahora lo estoy haciendo de buena manera con la confianza que me está dando el profe. Ojalá me quede por mucho tiempo, no depende solamente de uno. Si dependiera de uno, quisiera quedarme”, fue lo último que Cardona expresó públicamente.

No quiere regresar a México. Cardona se quiere quedar en Boca. ¿Cardona será comprado por Boca? El Consejo evaluará al futbolista en los últimos partidos del año (Newell’s hoy, Arsenal en Sarandí el próximo sábado y Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, además de la esperada final de Copa Argentina) y una vez finalizado el año deportivo, llamará a México para mover sus fichas por el hombre con más riqueza técnica del plantel. Las voluntades de las tres partes (Boca-Tijuana-Cardona) serán las llaves para abrir las puertas de su continuidad.

SEGUIR LEYENDO: