Bocha Batista dejó de ser el DT de la Sub 20 de Argentina: Javier Mascherano es el principal candidato a reemplazarlo

Javier Mascherano se convirtió en el principal candidato a tomar el mando de la selección argentina Sub 20 ante la salida de Fernando Batista al cuerpo técnico de Venezuela, que estará a cargo de José Néstor Pekerman de cara ya al Mundial 2026. El Bocha está en las esferas de las juveniles desde fines del 2018 y dejará un sitio que lo tiene al Jefecito como uno de los aspirantes.

“El entrenador Bocha Batista se suma al cuerpo técnico de José Pekerman en Venezuela y deja su cargo en el área de juveniles de la AFA. ¡Gracias Fernando y cuerpo técnico por la gran labor realizada estos años!”, confirmó la salida la cuenta oficial de Argentina.

El ex mediocampista de 37 años se retiró del fútbol profesional en noviembre del 2020 y en enero de este año fue anunciado como nuevo líder del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA. En este nuevo proyecto se embarcó con Pablo Blanco y Oscar Hernández. Blanco es un preparador físico que tuvo mucha trayectoria en el fútbol nacional, pero consiguió mayor exposición al acompañar a Alejandro Sabella durante el Mundial 2014. Hernández, por su parte, es un conocido de Mascherano de su época en el Barcelona: “Es un chico catalán que conocí mientras jugaba en Barcelona. Estuvo 10 años trabajando en el fútbol base de Barcelona e implementó la metodología del fútbol base”, lo definió en su momento el ex capitán de la selección argentina.

Ya había sonado como posible sustituto de Juan Antonio Pizzi en Racing y de Paolo Montero en San Lorenzo, (el cargo en la Academia finalmente quedó en manos de Fernando Gago). Por entonces, el rumor ya instalado era que Mascherano tenía chances de ser parte de los cuerpos técnicos de las juveniles argentina para el 2022, aunque su contrato con la AFA vence en 30 días.

Cabe destacar que además del cuerpo técnico de Lionel Scaloni con Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala y Pablo Aimar en la mayor, Argentina tiene también al Payaso Aimar en las formativas a cargo de la Sub 17 y Sub 15, acompañado por Diego Placente. Además, como coordinador se encuentra Bernardo Romeo, otro amplio conocedor de los pasillos del predio de Ezeiza. Esa mística edificada a partir de hombres con pasado en la Selección, sea a nivel juveniles o Mayor, tendría continuidad en la designación de Masche. Tampoco hay que descartar que sea nominado o para la Sub 17 o para la Sub 15 y Placente o Aimar asuman la responsabilidad en la Sub 20.

Masche se inició en el 2003 en River Plate, aunque debutó semanas antes con la camiseta de la selección argentina mayor que en su club. Desde entonces hasta su despedida tras el Mundial 2018, se transformó en el jugador con más presencias en la albiceleste por encima de Javier Zanetti (luego lo superó Lionel Messi). En su carrera profesional a nivel clubes, pasó por Corinthians de Brasil, West Ham y Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España, Hebei Fortune de China y Estudiantes de La Plata, su última casa.

