El árbitro Darío Herrera denunció a Lautaro Acosta: “Si nos dirigís una vez más, te voy a matar”

Darío Herrera denunció a Lautaro Acosta

El fútbol argentino vive horas de profunda conmoción después de la situación que se desarrolló tras el triunfo de Racing 3-1 sobre Lanús en el Cilindro de Avellaneda: el árbitro Darío Herrera se presentó en la Comisaría 1° de Avellaneda y denunció al capitán del Granate Lautaro Acosta por supuestas amenazas en el vestuario al finalizar el juego.

“Una vez finalizado el encuentro, siendo las 21.40, se dirigió al área de vestuario de los árbitros y en ese momento el jefe de seguridad le informa que el jugador Lautaro Acosta, del Club Lanús, desea hablar con él, por lo que autorizó el ingreso del mismo a ese sector. En ese momento Lautaro Acosta comenzó a increparlo levantándole la voz diciendo: ‘Te voy a cagar a trompadas, sos un soberbio de mierda. Sos un corrupto, estas en la joda. Si nos dirigís una vez más, te voy a matar’. Seguidamente intentó abalanzarse con intenciones de agredirlo físicamente por lo que intervino el personal de seguridad del club visitante, local y los colaboradores del equipo arbitral”, señaló una parte de la presentación que el juez realizó ante la Policía.

En la denuncia también se le preguntó “si se sintió amedrentado por las amenazas recibidas y si cree que Acosta es capaz de llevar a cabo los dichos” a lo que Herrera contestó: “No - Asimismo refiere NO instar la acción penal por Amenazas y no sufrió lesiones”.

El Director del Colegio de Árbitros y Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy, habló sobre el tema en una entrevista con el canal TyC Sports: “Nos podemos equivocar, nos vamos a seguir equivocando, pero de ahí a que la coyuntura te lleve a decir, pensar u opinar que porque te equivocas sos un corrupto o estás en la joda es algo que nosotros no vamos a dejar pasar. Vamos a actuar para que estas agresiones no sucedan”.

El responsable de los árbitros pidió una “sanción ejemplificadora” y subrayó: “Somos grandes, no somos más chiquilines, Darío Herrera es grande y Lautaro Acosta es grande. Cuando uno actúa de esta manera tiene que hacerse cargo y responsable por sobre todas las cosas. Uno sabe que cuando da un paso más o eleva la vara de esta manera tiene que hacerse cargo de las consecuencias”.

Herrera mostró siete tarjetas amarillas en el juego que se disputó en Avellaneda (4 por el lado de Lanús y 3 en Racing) y una de esas amonestaciones cayó sobre el Laucha. “Me enteré inmediatamente. Son situaciones que exceden lo normal. No es algo que sucede a menudo ni cada tiempo extenso. Son situaciones totalmente increíbles. Obviamente una vez que pasó y sucedieron los hechos, Darío se comunicó conmigo para ponerme al tanto y avisarme lo que iba a hacer. No solamente por decisión propia sino porque la gente de seguridad y policías que estaban ahí observaron lo que sucedió y lo invitaron a que haga la denuncia”, relató Beligoy sobre la motivación del árbitro a la hora de realizar la denuncia.

“Lo que motivó a que haya una denuncia es lo que leyeron de la denuncia que Darío realizó. Eso motivó la denuncia. Realmente situaciones de este tipo o estos ejemplos no suceden habitualmente. Capaz que en el común denominador de la gente piensa que pasan todos los partidos, pero a mi nunca me pasó que un jugador entre a un vestuario, entre a agredirte y te quiera matar a trompadas como dice ahí en la denuncia. No es algo que puede suceder”, insistió.

Más allá del tema policial, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá citar a Acosta, de 33 años, para escuchar su descargo y luego al cuerpo arbitral que estuvo en el juego.

LA DENUNCIA DE HERRERA

La denuncia de Herrera





EL RESUMEN DEL PARTIDO

