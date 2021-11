Cómo pueden hacer los argentinos para hospedarse gratis en el Mundial de Qatar 2022

Quienes deseen viajar a Qatar deberán estar vacunados contra el coronavirus (Reuters)

El 21 de noviembre de 2022 se celebrará la apertura del Mundial de Qatar y casi una año para ese momento, la Argentina es una de las 13 selecciones que ya ha conseguido la clasificación para el torneo. Es por eso, que aquellos que quieran ver al combinado de Lionel Messi en acción ya deben empezar a planear cómo harán para estar allí y ser parte de lo que será una experiencia única.

En este contexto, ha surgido una oportunidad inédita para aquellos cuya economía les impida gastar demasiado dinero. Obviamente, la opción de hospedarse en hoteles de lujo o incluso modernos cruceros que estarán amarrados en el puerto de Dubai es tentadora para cualquiera, pero no demasiado accesible. Por eso, quienes lo deseen podrán recurrir al programa Host a Fan.

Imitando al couchsurfing que utilizan cientos de miles de viajeros en todo el planeta, el Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC) de Qatar comunicó en septiembre que se puso en marcha este nuevo sistema que le permitirá a los turistas dormir en los hogares de las familias qataríes de manera gratuita. “La iniciativa Host a Fan es parte de la estrategia del SC para brindar a los fanáticos que visitan Qatar una variedad de opciones de alojamiento de gran riqueza cultural. Este enfoque único no solo permitirá que los fanáticos permanezcan en un solo lugar durante todo el torneo, sino que también les permitirá experimentar la cultura de Qatar a través de los ojos de un local “, informó en ese entonces Khalid Al-Jumaily, gerente de proyectos de la iniciativa en el SC.

El SC fue creado en 2011 y “es responsable de trabajar con las partes interesadas nacionales para brindar la infraestructura y los servicios esenciales, y para garantizar que la Copa Mundial deje un legado significativo en Qatar y la región en general, utilizando el poder del fútbol para promover un desarrollo económico, educativo y social sostenible”, según señala el sitio oficial de la FIFA.

Qatar se prepara para recibir a cientos de miles de turistas (Reuters)

Básicamente Host a Fan permite a las familias qataríes que lo deseen, abrir sus puertas a los turistas para que se instalen allí durante el tiempo que consideren y que debe ser previamente acordado por ambas partes. “Se trata de dar la más cálida bienvenida y mostrar lo mejor de nuestra nación”, destaca el sitio del programa.

Los fanáticos ya pueden anotarse en el sitio web oficial en el que deberán cargar sus datos, registrarse y luego esperar ser contactados. La única condición es ser mayor de 18 años. Lo más importante a saber es que esto es completamente gratuito. Es decir, las familias qataríes no recibirán dinero por ofrecer sus casas y los aficionados no deberán pagar por quedarse allí. Obviamente, el programa solamente incluye el hospedaje, es decir que comida y traslados correrán por parte de los aficionados, a menos que sus anfitriones decidan también encargarse de eso.

El objetivo de Host a Fan es que los turistas conozcan algo de la hospitalidad de los qataríes y se sumerjan en la cultura de Medio Oriente durante lo que dure el Mundial 2022. Así, durante su estadía en esa nación no solo disfrutarán del mejor fútbol del mundo, sino además de una experiencia única que tal vez los convenza de volver allí en otra ocasión.

De esta manera, el programa se ha convertido en la manera más económica que encontrarán los fans de todo el mundo para hospedarse durante el certamen que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

Vale recordar que hasta ahora el único requisito que deberán cumplir los turistas es el de estar inoculados contra el coronavirus: “Qatar no autorizará a los aficionados que no estén completamente vacunados a entrar en sus estadios”, informó el primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa al-Thani, en junio de este año, cuando además anunció que la nación árabe comprará un millón de dosis para suministrarle a aquellos aficionados que, por razones que los excedan, no hayan sido vacunados en sus países.

Hasta el momento son 13 los seleccionados que ya se han clasificado: Qatar, por ser anfitrión, Brasil, Argentina, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países Bajos. Aún restan definirse las dos plazas de Conmebol y la del repechaje, las tres de la repesca de Europa y la del resto de las Confederaciones.

