Por qué los jugadores de la selección argentina no fueron a votar

Lionel Messi abraza a sus compañeros de la selección de Argentina tras el triunfo de visita ante Uruguay en las eliminatorias sudamericanas (REUTERS/Raúl Martínez)

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la República Argentina y los futbolistas de la selección nacional están en el país, y en el predio de la AFA en Ezeiza, bajo las órdenes de Lionel Scaloni preparando el partido ante Brasil, a desarrollarse este martes a las 20.30 en San Juan, en una nueva edición del clásico sudamericano por las Eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, los jugadores no concurrieron a emitir su sufragio.

El tema tomó trascendencia porque justo Messi y compañía se encuentran en el país en una jornada eleccionaria. Sin embargo, estaba previsto que no concurrieran a votar, incluso los que residen en el país (como los que participan de la Liga Profesional), porque los integrantes del plantel están concentrados y en formato burbuja para evitar contagios de COVID-19, algo que hicieron durante cada citación desde 2020, tanto para la clasificación para Qatar 2022 como para la Copa América, en la que la Albiceleste se consagró campeona.

El mejor jugador del mundo, hoy figura del PSG de Francia, todavía tiene domicilio en Barcelona y aparece allí en el padrón. En la consulta surge en la mesa (84) y el número de orden (594). De todos modos, el voto no es obligatorio para quienes tienen residencia en el exterior.

Más allá de la anécdota, Messi y compañía siguen con su preparación para el choque tan importante de este martes ante Brasil, el líder de las Eliminatorias y por ahora único clasificado de Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022. Este lunes viajarán a San Juan, que será sede del encuentro frente a la selección verdeamarela, cotejo que se concretará en el Estadio del Bicentenario.

Lionel Messi fue suplente ante Uruguay y volvería al titularidad ante Brasil (REUTERS/Matilde Campodonico)

La selección argentina viene de ganar por la mínima diferencia ante Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo. En ese juego Messi fue suplente por la lesión que arrastra (molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión) y para preservarlo ante su inactividad en el PSG, pero este martes volvería a ser titular ante la Canarinha. El capitán ingresaría por Paulo Dybala, que sufrió una sobrecarga en el sóleo izquierdo ante la Celeste, pero se confirmó que no reviste de gravedad.

Otro referente que tiene chances de jugar es Leandro Paredes, que ante Uruguay fue reemplazado por Guido Rodríguez. El mediocampista del PSG no jugó el viernes porque se termina de recuperar de una lesión muscular, pero volvió a entrenarse con normalidad y resta saber cómo evoluciona.

El choque ante Brasil, más allá de todo lo que significa, tiene el valor agregado de que una victoria, sumados a otros resultados, pueden asegurarle a la Argentina la clasificación a Qatar 2022. Para ello deberá vencer al elenco conducido por Tite y esperar a que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no supere a Ecuador y que Colombia no consiga un triunfo ante Paraguay.

SEGUIR LEYENDO