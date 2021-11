Infartante definición en la Primera Nacional: dos ascensos, 12 equipos y seis puntos en juego

Como sucede en cada temporada, la Primera Nacional (ex B Nacional) tendrá un final trepidante que marcará quiénes serán los dos clubes que conseguirán el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Con solo dos jornadas por delante, hay 12 equipos con serias posibilidades de conseguir el boleto a la Liga Profesional, ya sea jugando la gran final o mediante el reducido.

Debido a que son 35 los conjuntos que conforman el campeonato, se estableció un formato de dos grupos (uno de 17 y otro de 18) en el que los ganadores de ambos jugarán una final. El perdedor de ese duelo tendrá revancha al acceder a las semifinales del reducido, que lo disputará junto a los que hayan ocupado los puestos 2, 3 y 4 de cada zona.

Por el momento, la zona A tiene a San Martin de Tucumán como líder con 56 puntos, misma cantidad que Almirante Brown, segundo por tener peor diferencia de gol. A ellos los siguen Quilmes, 55, y Tigre, 54. Más abajo quedaron Agropecuario con 50 y Belgrano, 49.

Del otro lado, Barracas Central, el club que presidió Claudio Chiqui Tapia, actual presidente de la AFA, llega como puntero a la anteúltima fecha con 52 unidades, apenas arriba de Ferro, 51, Independiente Rivadavia de Mendoza, 50, y Güemes de Santiago del Estero, 49. Fuera de la zona de repechaje, pero aún con posibilidades matemáticas, están Deportivo Morón, 47, y Gimnasia de Jujuy, 46.

Por ahora, San Martin de Tucumán y Barracas Central estarían jugando la gran final, mientras que en el repechaje se enfrentarían en duelos de ida y vuelta Almirante Brown vs. Güemes, Ferro vs. Tigre y Quilmes vs. Independiente Rivadavia. Pero como aún quedan seis puntos en juego, nada de esto está definido.

(Barracas Central Prensa)

Qué le queda a cada uno

La definición es sin dudas más apasionante en el Grupo A, en donde por obra del destino los que pelean arriba deben enfrentarse entre sí:

San Martin (56p): vs. Quilmes (V) y vs. Tigre (L).

Almirante Brown (56p): vs. Tigre (V) y vs. Alvarado (L).

Quilmes (55p): vs. San Martin (L) y vs. Belgrano (V).

Tigre (54p): vs. Almirante Brown (L) y vs. San Martin (V).

Agropecuario (50p): vs. Belgrano (L) y vs. Riestra (V).

Belgrano (49p): vs. Agropecuario (V) y vs. Quilmes (L).

En el Grupo B el panorama tampoco está claro, pero los que están más abajo necesitan tropiezos de sus rivales ya que no hay enfrentamientos directos como en la otra zona:

Barracas Central (52p): vs. San Martín de San Juan (L) y vs. Villa Dálmine (V).

Ferro (51p): vs. Santamarina (L) y Almagro (V).

Independiente Rivadavia (50p): vs. Brown de Adrogué (L) y vs. San Martín de San Juan (V)

Güemes de Santiago del Estero (49p): vs. All Boys (V) y vs. Deportivo Morón (L).

Deportivo Morón (47p): vs. Almagro (L) y vs. Güemes de Santiago del Estero (V).

Gimnasia de Jujuy (46p): vs. San Telmo (L) y vs. Defensores de Belgrano (V).

La última fecha se jugará el lunes 15 de noviembre. Todos los encuentros de los equipos de la zona A que luchen por acceder al reducido o por un lugar en la final se disputarán a las 17 horas, mientras que las de la zona B se celebrarán a las 19:10. Por su parte, la final del reducido será el sábado 18 de diciembre en campo neutral.

