Cuál de los juveniles convocados por Scaloni tiene chances de debutar con la selección argentina

Scaloni evaluará a varios sparrings por primera vez en la Selección (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Argentina pondrá en juego su invicto en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 frente a dos de los seleccionados más importantes del continente: Uruguay y Brasil. El viernes 12/11 la Albiceleste visitará a los Charrúas en Montevideo (desde las 20), mientras que el martes 16/11 recibirá al Scratch en San Juan (a partir de las 20:30). Los resultados de estos encuentros pueden ser trascendentales para su ingreso a la Copa del Mundo.

Por por lo pronto, Lionel Scaloni confirmó una lista de convocados que contó con algunas sorpresas. No por nombres rutilantes o ausencias inesperadas, sino por el llamado a algunos juveniles que aún no tienen suficiente rodaje en sus respectivos clubes. Esto está sujeto a un plan a mediano y largo plazo que va más allá de la siguiente cita mundialista de diciembre del año próximo.

Entre las novedades están Thiago Almada (Vélez), Santiago Simón (River), Exequiel Zeballos (Boca), Cristian Medina (Boca), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) y Federico Gómes Gerth (Tigre). Algunos incluyeron también a Enzo Fernández (River), quien igualmente fue incluido dentro de la nómina de citados habituales y, se supone, arranca con posibilidades de tener minutos.

Pero hay otro de los sparrings que será seguido con lupa y puede llegar a tener su estreno absoluto con la Mayor si así lo dispone el cuerpo técnico nacional, según pudo averiguar Infobae. Se trata de Thiago Almada, figura del Fortín que a partir del año que viene militará en Atlanta United de la MLS. El atacante de 20 años es pieza fija en el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino y tiene todo acordado con la franquicia norteamericana para sumarse a sus filas a partir de enero.

Thiago Almada, figura en Vélez y convocado por Scaloni (REUTERS/Antonio Lacerda)

El oriundo de Fuerte Apache ostenta pergaminos con la celeste y blanca. Fue subcampeón en el Sudamericano Sub 20 de Chile en 2019, certamen en el que disputó 7 partidos y anotó un tanto. Y además viajó a Tokio para los Juegos Olímpicos 2020 que se celebraron este año e ingresó en dos cotejos (victoria ante Egipto y empate ante España) correspondientes a la fase de grupos de la competencia, en la que Argentina fue eliminada.

Para la ofensiva en esta convocatoria, Scaloni dispone de algunas cartas como Ángel Di María, Ángel Correa, Paulo Dybala y Joaquín Correa considerando jugadores de características similares a las de Almada. No le será sencillo hacerse con un lugar en una nómina de 27 futbolistas pero puede existir imponderables. Por caso, diez miembros del plantel están a una amarilla de ser suspendidos.

Entre los restantes asoman Simón (19 años), Zeballos (19), Medina (19), Ávila (20) y Soulé (18) figuran en la órbita de Fernando Batista, quien coordina al Sub 23 que trabajó para los Juegos y también en el Sub 20 para competiciones futuras. En tanto que Gómes Gerth (17) se entrenó junto a Batista con el Sub 20 hasta la semana pasada y hasta formó parte del equipo que disputó un amistoso contra un selectivo de Temperley. “Que hoy pase esto es bueno para los jugadores y es un toque de atención para los clubes, que no es en vano citar y entrenar a los jugadores para la Sub 15, Sub 17 y Sub 20″, comentó al respecto el Bocha Batista en diálogo con el programa radial Cómo te va.

El nexo de Scaloni con los entrenadores de las juveniles es permanente: Pablo Aimar y Diego Placente, quienes dirigen al Sub 17 y Sub 15 respectivamente, elevan informes de las promesas que asoman de manera constante. El diálogo resulta fundamental para conformar el proyecto a largo plazo que se busca en la Selección.

SEGUIR LEYENDO: