El plan de Lionel Scaloni detrás de las llamativas convocatorias a la selección argentina

Scaloni y varias de sus sorpresas, con las que trabajará desde la semana que viene en el predio de Ezeiza

La lista de 34 futbolistas citados por Lionel Scaloni a la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Brasil contiene a la base del plantel que ganó la Copa América y está cerca de sacar pasaje al Mundial de Qatar 2022 (a excepción de los lesionados, como Lucas Alario o el Papu Gómez), pero también a un racimo que nombres que llamaron la atención, porque no estaban en el radar de los posibles citados y por su juventud.

El Gringo sorprendió con la nominación de promesas como Enzo Fernández (20 años, de River Plate, con pasado en Defensa y Justicia), Santiago Simón (volante por derecha, una de las revelación del equipo de Marcelo Gallardo, de 19 años), Cristian Medina (mediocampista ofensivo, 19 años, de Boca), Exequiel Zeballos (uno de los máximos proyectos del Xeneize, delantero por afuera, de 19 años), Gastón Ávila (defensor de 20 años, perteneciente a Rosario Central), Thiago Almada (volante ofensivo de Vélez, jugó los Juegos Olímpicos con la Sub 23; 20 años), Matías Soulé (volante ofensivo de 18 años, perteneciente a la Juventus) y Federico Gomes Gerth (arquero de 17 años, de Tigre).

Con dos duelos de altísima exigencia en el horizonte (la Albiceleste afrontará el clásico del Río de la Plata el viernes 12 de noviembre y el siguiente martes 16 recibirá al pentacampeón mundial en el estadio Del Bicentenario de San Juan), no parece un escenario propicio para probar. Sin embargo, el ex mediocampista del Deportivo La Coruña y su cuerpo técnico tienen un plan detrás de las inéditas convocatorias: el seguir potenciando jugadores para ampliar la base del seleccionado a futuro, no sólo para este proceso, sino también para el siguiente, el que decanta en la Copa del Mundo de 2026.

Varias circunstancias favorecen al test, a la posibilidad de que Scaloni pueda ver de cerca a los jóvenes y evalúe su evolución. No tendrá sobre sus espaldas las presiones de los clubes a la hora de cederlos: el fin de semana del 13 y 14 de noviembre no habrá fútbol local debido a las elecciones legislativas. Además la mayoría de los chicos pasaron por Ezeiza, incluso por las manos de los integrantes del CT. El propio Gringo, por caso, fue campeón del torneo de L’Alcudia con Gastón Ávila como uno de sus puntales. Simón y Zeballos habitaron los pizarrones de Pablo Aimar. El arquerito Gomes Gerth, por caso, participó del Sudamericano Sub 15.

“Los quiere ver, entrenarlos”, apunta alguien que conoce al dedillo los pasillos del complejo-hogar de Argentina. Hay un nombre que sirve como punta de lanza en el proyecto: Julián Álvarez. El punta de River, de 21 años, resultó convocado para las Eliminatorias antes de la Copa América. Y, ante la lesión de Lucas Alario, formó parte del plantel que se consagró a nivel continental. El Araña también tenía tránsito intenso por las selecciones juveniles y había mostrado sus condiciones en el Millonario, pero a la vuelta de Brasil 2021 terminó de explotar, al punto de convertirse en el mejor jugador de la actual Liga Profesional y sonar como posible refuerzo en varias de las instituciones más poderosas del Viejo Continente.

“Quizá uno no se da cuenta, pero al entrenar con ellos, sumar prácticas, partidos, verlos, obviamente que se aprende. Quizá no me doy cuenta, pero suma mucho estar con jugadores que la mayoría juega en Europa”, aceptó el propio Álvarez la influencia de Messi y compañía en su crecimiento.

La lista de Scaloni para la fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas

Se trata de juveniles sin techo, o al menos sin uno fácil de determinar. Y la intención de Scaloni y sus laderos es elevarlo lo máximo posible. Por ejemplo, Juan Román Riquelme dijo ayer sobre Zeballos: “Tiene cosas que se las veo a muy pocos. Patea con las dos piernas igual, patea tiros libres, patea penales. Tiene muchísimas cosas y lo vamos a cuidar muchísimo. Hace tres meses jugó en Reserva. Se caía, no lo pudo pasar en todo el partido al tres y Battaglia lo sacó en el entretiempo. Le dije: ‘No lo gambeteaste una vez al tres, ¿no?’. Me dijo no, no puedo. Ahora pasaron tres meses, uno pone la Reserva y casi todos los partidos es figura. Igualó lo físico con la Reserva. Ahora le falta un pasito más para igualar al de la Primera. Porque cuando va a entrenar con la Primera, no lo puede gambetear a Fabra tan fácil todavía. Cuando logre eso, va a hacer disfrutar al hincha de Boca sin dudas”.

Otro caso es el del marplatense Soulé (ex Inferiores de Vélez), al que la Juventus le renovó contrato hasta 2026, aunque todavía no debutó en la élite. Ya se entrenó con la plantilla que tiene a Paulo Dybala como máximo exponente y el diario italiano Tuttosport lo colocó entre los mejores 100 futbolistas jóvenes. El viaje a Ezeiza, además, le permitirá ir formando el cayo de algo que excede a lo futbolístico: el de la pertenencia.

En esta doble fecha de Eliminatorias, Argentina puede sellar su boleto a Qatar 2022, tal vez, el último Mundial de Messi, que a pesar de las lesiones (molestia en el isquiotibial izquierdo y la contusión en la rodilla que lo persigue desde hace dos meses) fue convocado. “Aunque esté dolorido, Leo es el primero que se sube al avión, no había dudas”, subraya la misma fuente albiceleste. Ese modelo tendrán los nóveles citados para empezar a formarse como jugadores de Selección.

El ex Vélez Soulé, al que presentan como "el nuevo Di María" (@matiassoule11)

