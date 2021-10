El error en la salida de la defensa de Racing que terminó en el primer gol de Defensa y Justicia

Así fue el error de Racing para el primer gol de Defensa y Justicia

Racing había sido mejor que Defensa y Justicia en la primera parte del partido que abrió la fecha 19 del torneo de la Liga Profesional. En el estreno de Fernando Gago como DT de la Academia en el Cilindro de Avellaneda, un error en la defensa de los locales por intentar salir jugando terminó en el primer gol de los visitantes.

Cuando iban recién dos minutos del complemento, Fernando Prado se la pasó al arquero Arias, que luego se la devolvió a uno de los marcadores centrales de Racing. Acto seguido, Juan José Cáceres recibió el balón contra la banda derecha. Presionado por el ataque del Halcón de Varela, el lateral intentó volver atrás la jugada con el portero de la selección de Chile, pero nunca se percató que Walter Bou ya había anticipado el pase.

El ex atacante de Boca se robó la pelota, eludió a Arias y definió para poner la apertura del marcador en el duelo que se jugó en el estadio Juan Domingo Perón. Cuando parecía que había pasado el temblor para la Academia, sólo cuatro minutos más tarde llegó el 2-0 para la visita: Hachen ejecutó un fuerte disparo que se estrelló en el travesaño y ante la mirada de toda la defensa de los locales, apareció Franco Paredes para empujar la pelota al fondo de la red.

Con el resultado desfavorable, Gago eligió realizar cambios en el equipo y el primero que salió fue Cáceres, que había tenido una buena primera mitad, pero que fue clave con su error en el tanto que puso en ventaja a los dirigidos por Sebastián Beccacece. Según indicaron en la transmisión del partido, el defensor paraguayo quedó afectado por su falla y el cambio y tuvo que ser consolado por sus compañeros en el banco de suplentes.

Gago tuvo su primera vez en el Cilindro de Avellaneda (@fotobairesarg)

A sólo ocho días de asumir como entrenador de Racing, y tras la derrota en el debut contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el conjunto de Gago mostró una falla que ya se le había visto a su equipo cuando era DT de Aldosivi. “El tema de la posesión o la forma de jugar... Tener la posesión significa intentar querer atacar. No me interesa la posesión para no lastimar al rival. Quiero jugar para que el rival dé espacios y así atacarlo. No es que tengo una forma de jugar y esa es la única. Es en la que creo y la que más me gusta”, dijo cuando fue presentado.

Más allá del resultado, Avellaneda fue el escenario donde se realizó el primer homenaje a Diego Maradona en la víspera de su cumpleaños número 61. Ambos planteles ingresaron al campo de juego con camisetas con la cara de Pelusa y los capitánes mostraron un brazalete con los colores celeste y blanco, una acción impulsada por la AFA. Además, la Liga Profesional propuso que al llegar el minuto 10 de partido, cuando el conjunto local estaba por ejecutar un córner, el árbitro Germán Delfino interrumpió las acciones, tomó la pelota y comenzó a aplaudir. Inmediatamente, el Cilindro de Avellaneda se fundió en una emocionante ovación.

A continuación, por los parlantes comenzó a sonar la reconocida canción de Rodrigo Bueno “La Mano de Dios” mientras en el campo de juego los futbolistas tanto de la Academia como del Halcón, también se unieron al momento con sus palmas. En la pantalla grande, apareció una icónica imagen de Diego Maradona junto a la leyenda “1960 – ∞”.

