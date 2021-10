Qué dijo Mauricio Pochettino sobre las ausencias de Mauro Icardi de los entrenamientos del PSG tras su separación de Wanda Nara

Pochettino y su cuerpo técnico fueron comprensivos con Icardi, que atraviesa una crisis con su esposa y representante

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara tiene su impacto también en el plano deportivo. Es que no sólo eran pareja, también representado y representante. Además, luego de que la ruptura trascendiera públicamente a partir de las redes sociales de la modelo y empresaria, el delantero, de 28 años, se ausentó en las últimas dos prácticas del PSG, el poderoso equipo francés que lidera la Ligue 1 y que este martes desde las 16 horas recibirá al RB Leipzig de Alemania por la fase de grupos de la Champions League.

Vale remarcar que los faltazos fueron autorizados por el cuerpo técnico, más allá de que la prensa francesa ironizó con la situación. Le Parisien señaló que Icardi continúa “desaparecido”, mientras que L’Equipe subrayó que “sus dos ausencias han sido justificadas por el club”.

Es que, luego de que, el domingo por la mañana, Wanda publiciara en su cuenta de Instagram un video en el que se la veía subiendo a un avión junto a las dos hijas que comparte con Icardi (Francesca e Isabella), todo indica que el atacante rosarino se trasladó a Milán para intentar salvar su pareja. De hecho, compartió una sugerente imagen en la que aparecía con la modelo en algún lugar de la citada ciudad italiana.

En ese contexto, Mauricio Pochettino, orientador del PSG, habló sobre la crisis que atraviesa su jugador, aunque sólo refiriéndose al rebote que tiene en la coyuntura deportiva. “Debido a problemas personales, Mauro no ha podido entrenar hoy. Está en la lista para mañana, veremos esta noche cuando llegue... Analizaremos la situación y veremos si puede estar dentro del grupo o no”, dijo, dando a entender que el delantero tiene boleto de regreso a la capital parisina para este lunes por la noche, y que observarán su estado anímico y psicológico para determinar si lo contarán para el enfrentamiento ante el conjunto alemán, por el Grupo A de la Liga de Campeones de Europa.

Antes de que explotara la crisis personal, Icardi fue titular el viernes, en la victoria del PSG 2-1 ante el Angers por la Ligue 1, con goles de Mbappé y Danilo Pereira. Compartió ataque con el francés y con Rafinha, y fue el único del tridente que permaneció los 90 minutos en cancha. Si bien no tiene la titularidad asegurada, dado que compite con monstruos como Kylian, Neymar, Di María y Messi, Pochettino suele darle lugar cada vez que puede, o por lo menos como refresco en los segundos tiempos.

Habrá que ver qué sucede tras la separación. El primer intento de zanjar diferencias pareció no haber dado frutos, dado que tras el posteo de Icardi junto a su ex esposa y su mensaje deseándole feliz día de la madre (”mamucha”, la llamó), también en Instagram, Wanda volvió a golpear, con una sorpresiva foto de su mano. “Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió, haciendo alusión a la situación que está viviendo con su pareja, a la que acusa de traición con la actriz Eugenia La China Suárez, de quien encontró mensajes subidos de tono con su marido.

SEGUIR LEYENDO: