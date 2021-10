Boca Juniors visitará a Huracán con el objetivo de ganar para acercarse al líder River Plate: hora, TV y formaciones

Huracán recibe a Boca Juniors en Parque Patricios

Boca, que viene de recuperarse ante Lanús de lo que había sido la derrota en el Superclásico ante River, buscará sumar de a tres para posicionarse en una zona de privilegio y quedar así a dos partidos de distancia del líder millonario, que se presentará mañana ante San Lorenzo. Enfrente estará un encumbrado Huracán, que llega revitalizado luego de tres victorias consecutivas que hicieron respirar a Frank Darío Kudelka. La cita en el estadio Tomás Adolfo Ducó comenzará a las 20:15 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina (televisará Fox Sports Premium).

El buen andar del elenco de Sebastián Battaglia en el campeonato se había detenido abruptamente en el Monumental, donde cayó 2-1 sin atenuantes. Sin embargo, el Xeneize reaccionó rápido ante su público en la Bombonera al vencer 4-2 a Lanús el fin de semana pasado. Todavía existen esperanzas de luchar por el título hasta las últimas consecuencias aunque el objetivo más realista es sellar el boleto a la Libertadores 2022 (ya tiene asegurada la presencia en la Sudamericana del año próximo por haberse consagrado en la Copa Diego Maradona). En paralelo, definirá la Copa Argentina y ya tiene rival en semifinales: será Argentinos Juniors, que eliminó a San Telmo.

Respecto a lo táctico, Battaglia tendrá varias bajas para esta noche: se desgarraron Edwin Cardona, Nicolás Orsini (en el duelo ante el Granate) y Luis Advíncula (durante su convocatoria con la selección peruana). En tanto, Jorman Campuzano se lo perderá por acumulación de amarillas. La buena noticia es el retorno de Marcos Rojo, quien purgó una fecha de suspensión tras haber visto la roja contra River. Además del ex Manchester United, ingresarán Esteban Rolón, Aaron Molinas y Luis Vázquez. En la lista de concentrados, una novedad: la joya de la cantera Vicente Taborda.

Si bien el entrenador quemero no confirmó el once inicial, todo hace indicar que repetirá la alineación que empleó en la última alegría ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Claudio Yacob no está entre los concentrados (arrastra una lesión) y el que se lo perderá es Santiago Hezze, quien llegó a la quinta amonestación. El ciclo de Kudelka pendía de un hilo, pero los triunfos de forma consecutiva ante Newell’s, Arsenal de Sarandí y el Ferroviario, cambiaron completamente los aires en Parque Patricios.

Esta seguidilla de resultados positivos llevó al Globo a una posición expectante de cara a la clasificación a la Sudamericana en la Tabla Anual y también en la Liga Profesional. De hecho, si se impone hoy, superará la línea de su rival de turno. Esta será una semana clave para Huracán ya que después de visitar a Banfield entre semana (miércoles desde las 19 en el estadio Florencio Sola), se preparará para recibir a San Lorenzo en el clásico que se disputará el domingo 24 de octubre -desde las 18- en el Ducó.

Probables formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quilez, Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco Cristaldo, Fabián Henríquez, Lucas Vera; Jonathan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 20.15

Estadio: Tomás A. Ducó

TV: Fox Sports Premium

Posiciones:

