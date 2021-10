Una ex figura del Corinthians criticó a Carlos Tevez y dio detalles de los conflictos en el vestuario

Carlos Alberto y Carlos Tevez celebran un gol. El brasileño recordó un particular episodio con el argentino (REUTERS/Jose Patricio)

Durante su carrera Carlos Tevez siempre demostró personalidad ya sea dentro como fuera de la cancha. Luego de su primera etapa en Boca Juniors, en 2005 emigró lleno de gloria hacia Brasil para jugar en el Corinthians que en enero de aquel año rompió el chanchito y se llevó a las dos joyas juveniles argentinas (ambos de 20 años), ya que al Apache lo acompañó Javier Mascherano, por entonces con pocos partidos en River Plate.

Tevez llegó con el cartel de haber ganado todo con el club Xeneize y como la gran estrella a un Timao que es uno de los equipos más populares del vecino país. Habían pasado seis años desde el último título en el Brasileirao y sus dirigentes también contrataron a algunos brasileños que estaban en el exterior como el volante ofensivo Carlos Alberto, proveniente del Porto y de la misma edad que los argentinos.

El equipo fue una sensación y se cumplió el objetivo principal que fue el campeonato nacional. Tevez resultó goleador y considerado el mejor jugador del fútbol brasileño. La sintonía en el campo de juego y los éxitos conseguidos taparon o dejaron en un segundo plano algunas internas y problemas en los entrenamientos.

Carlos Alberto le lustra los botines a Tevez. En los partidos hubo buena sintonía (REUTERS/Jamil Bittar)

Un ejemplo fue lo ocurrido en una práctica donde Tevez escupió a Carlos Alberto. “Él me escupió en un entrenamiento, una fea manía argentina. Fábio Costa estaba de su lado, le dije: ‘¿Ahora eres argentino?’. Pasamos ese año y 2006, nunca más le hablé. Ya era demasiado con él. Ni siquiera con Mascherano, no hizo ninguna diferencia para mí. Tuve que pasarles la pelota, nos respetábamos y funcionó muy bien en la cancha”, dijo el brasileño en el programa Arena SBT, del cual es comentarista.

El brasileño agregó que fue complicada la relación de ese plantel más allá de resultaron vencedores “Fue muy difícil lidiar con ellos. Voy a decir algo que nunca he dicho en mi vida: ese equipo fue el más desunido en el que he jugado y ganamos el título. Los respetaba en la cancha, pero no era amigo de nadie, tenía pocos amigos allí”, confesó.

El incidente fue en marzo de 2005 y según un cable de la agencia EFE de aquel momento, Carlos Alberto aseguró: “Nos enojamos un poco. Tevez se quejó con Dinelson (porque no le daba la pelota) y le dije que ‘las cosas no son así'. Lo que pasa es que él (Tevez) es un jugador que siempre quiere la pelota, pero debe respetar a sus compañeros”.

El Apache fue goleador y considerador el mejor jugador del fútbol brasileño en 2005 (REUTERS/Jamil Bittar)

Lo que no relató Carlos Alberto y si trascendió en medios brasileños entre ellos Estado do Sao Paulo, es que Tevez le habría entrado con una falta dura a Dinelson y enseguida recibió la reprimenda de Carlos Alberto, y ahí llegó el escupitajo.

En esa época Tevez y Carlos Alberto fueron contratados para el Corinthians por el grupo inversor inglés Media Sports Investment (MSI), que compró sus pases y pagó unos 20 millones de dólares por el argentino y unos ocho millones de dólares para tener al brasileño. Los financistas británicos también compraron a Mascherano.

En ese plantel hubo otro argentino, el defensor Sebastián Domínguez, que en el segundo semestre de 2004 fue campeón con Newell’s del Torneo Apertura, equipo dirigido por Américo Rubén Gallego.

El rendimiento de Tevez fue superlativo y junto con Mascherano a mediados de 2006 emigraron a la Premier League. Se sumaron al West Ham United que en la temporada 2006/2007 se salvó del descenso gracias a una buena cosecha de puntos y el punto cúlmine fue la victoria por la mínima diferencia al campeón, Manchester United, con tanto del Apache.

SEGUIR LEYENDO: