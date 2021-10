River Plate visitará a Banfield con la intención de mantenerse en lo más alto de la tabla: hora, TV y formaciones

Banfield-River, el partido del día

River Plate cerró una jornada pasada de ensueño al imponerse ante Boca en el Superclásico (fue la vuelta del público millonario al Monumental desde el inicio de la pandemia) y treparse por primera vez en lo que va de la temporada a la cima de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, por la Fecha 15 del torneo, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán sortear una dura prueba esta tarde, desde las 18, en Florencio Sola en su visita a la casa de Banfield. El árbitro será Yael Falcón Pérez y televisará TNT Sports.

Este compromiso no le llega en el mejor momento a los de Núñez, ya que entre convocados a la triple Fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas y lesionados, el Muñeco pierde 10 futbolistas, por lo que le será un verdadero dolor de cabeza poder armar el 11 para enfrentar al Taladro.

Una de las bajas más sensibles será la de Julián Álvarez, el hombre más determinante en ataque en lo que va del 2021 en el club, ya que es el máximo anotador y asistidor del equipo. Si bien hubo un intento de lograr su vuelta antes de tiempo, la Araña seguirá en la Selección para afrontar los duelos contra Uruguay y Perú.

Los otros convocados fueron el arquero Franco Armani (Argentina), los defensores Paulo Díaz (Chile) y Robert Rojas (Paraguay) y el mediocampista Nicolás De La Cruz (Uruguay)

La lista de lesionados también cuenta con varias piezas de renombre. El último en sumarse fue el delantero Matías Suárez, a quien deberán realizarle una “limpieza” en la rodilla derecha producto de una sinovitis que no le permitió jugar en plenitud en los últimos encuentros.

Además se prefirió no arriesgar a Enzo Pérez, quien sufrió ante Boca una fisura del quinto dedo del pie derecho. Las otras bajas son las de Braian Romero (se desgarró en el primer tiempo contra el Xeneize), Jonatan Maidana y Héctor David Martínez.

Ante este complejo escenario, Gallardo apostará por Enrique Bologna en el arco. En la defensa, los laterales titulares serán de la partida (Milton Casco y Fabrizio Angileri) y la zaga central estará conformada por el juvenil Felipe Peña Biafore y Javier Pinola.

En la mitad de la cancha seguirán Santiago Simón y Agustín Palavecino, mientras que Jorge Carrascal y Bruno Zuculini serán los reemplazantes de Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez, respectivamente. Arriba es una fija la presencia de Benjamín Rollheiser, mientras que la duda estará en su acompañante: Federico Girotti o Agustín Fontana.

El Millonario lidera la Liga Profesional con 30 unidades, una más que Talleres de Córdoba (el lunes cerrará la fecha recibiendo a Atlético Tucumán). Además acumula 51 puntos en la Tabla Anual, lo que le permite estar dentro de los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El Taladro, por su parte, no atraviesa su mejor presente, ya que ganó uno de sus últimos once partidos y con 14 puntos navega por la parte baja de la tabla de posiciones. No obstante, por su actuación durante la Copa Maradona, tiene asegurado un lugar en la Copa Sudamericana del 2022.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo, Jesús Dátolo, Agustín Urzi, Juan Álvarez; y Juan Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

River Plate: Enrique Bologna; Milton Casco, Felipe Peña Biafore, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Santiago SImón, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Jorge Carrascal; Benjamín Rollheiser y Federico Girotti o Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 18

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: