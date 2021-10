“Se le deben de exigir títulos”: Manuel Lapuente sobre la administración de Santiago Solari en América

El técnico de América, Santiago Solari. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Con tres etapas en el club y un título de liga conquistado, Manuel Lapuente habló, en entrevista para la cadena deportiva ESPN, sobre la actualidad del América. Aseguró que conseguir títulos es una exigencia cada semestre para el equipo y apuntó a que no debe existir distinción alguna de trato con el actual director técnico, el argentino Santiago Solari.

Las Águilas marchan como líderes tras haberse disputado once jornadas del Grita México A21, nombre con el que fue denominado al torneo actual como campaña para erradicar los gritos homófobos dentro de los estadios mexicanos. El equipo de Coapa también está instalado en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en donde enfrentará a los Rayados de Monterrey.

“Se le deben de exigir títulos, en su momento nos lo exigieron a nosotros y no veo porque a Solari no, a mí me tocó ganar uno y ya no pude ganar más, me echaron del club. La exigencia del América es el campeonato o por lo menos estar en las finales, quedar en los primeros lugares, eso es lo que se le tiene que exigir y si es campeón mejor. Yo creo que tenemos que exigirle campeonatos porque esa posición es de exigencia y si no lo logra, se quedará corto”, aseguró el ex técnico mexicano.

Además, el seleccionador campeón con México en la Copa Confederaciones de 1999 defendió al actual cuerpo técnico ante las críticas generadas en relación al nivel de espectacularidad que demuestra América al jugar y consideró que los triunfos son lo importante en el fútbol.

“Yo creo que es un equipo efectivo, ¿qué quiere decir un equipo espectacular?, para mí es el que siempre gana, yo estoy seguro que el gran porcentaje de gente que va al estadio o que ve los partidos por televisión lo que quiere es ver a su equipo ganar, por encima de un bonito partido, este deporte se trata de triunfos y derrotas. Hay rivales que sólo salen a defenderse y más cuando son equipos del interior que vienen a jugar al Estadio Azteca, hay veces que no es posible dar ese espectáculo que tanto quiere ver el público, entonces ganar es lo primordial”, dijo Lapuente.

Finalmente, Lapuente habló sobre la racha del equipo de tres partidos al hilo sin conseguir una victoria y lo calificó como algo normal. Además, pronosticó que el conjunto americanista tendrá una buena actuación en la fase final del campeonato mexicano, pero dijo no saber hasta qué etapa le puede alcanzar.

“Me parece que son transiciones normales, creo que el América en este momento está en una de esas transiciones, a veces va bien y a veces va mal. El América va para adelante y eso es lo que va ocurrir en las próximas semanas. Creo que sí le va a alcanzar para hacer una buena liguilla, yo creo que le alcanzará para ser protagonista, aunque no sé hasta donde y a qué grado llegue, pero no me atrevería decir que el América no es favorito al título”, concluyó Lapuente.

El equipo dirigido por Santiago Solari registra 22 unidades de 33 posibles con una marca de seis partidos ganados, cuatro empatados y sólo uno perdido. Se ubica en la cima de la clasificación a falta de seis juegos por realizarse. En lo que resta de calendario de liga, las Águilas chocarán contra Pumas, San Luis, Santos, Tigres, Cruz Azul y Monterrey.

