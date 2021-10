Tata Martino descartó veto de Carlos Salcedo del Tri: “depende de lo futbolístico”

Carlos Salcedo no fue convocado a selección (Foto: Kevin Jairaj/USA TODAY Sports)

De cara a las próximas eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022, Gerardo Tata Martino compartió su lista de convocados en donde llamó la atención el regreso de Raúl Jiménez y de Hirving Chucky Lozano, pero también saltaron algunas ausencias.

Una de ellas se trató la de Carlos Salcedo, el defensa central de Tigres. En los últimos partidos del Tri causó polémica la actitud del Titán pues luego de salir de cambio por petición de Jorge Theiler, auxiliar técnico del Tata, se molestó por el cambio e incluso tuvo algunos disgustos con Theiler.

Ahora con la presentación de la lista de seleccionados, el Tata Martino descartó que exista un veto de Salcedo de la Selección Mexicana y apuntó que su llamado dependerá meramente de su rendimiento futbolístico. En entrevista para TUDN el estratega azteca habló de la situación del zaguero regiomontano.

El "Tata" Martino descartó el veto de Salcedo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Empezó por comentar que jamás pensó hablar del comportamiento de Salcedo en los medios, pero cuando él mismo dio sus declaraciones y habló de una posible salida del Tri en la próxima convocatoria, el estratega argentino afirmó que el disgusto ya quedó en el olvido.

“En el caso de Carlos, evidentemente yo no soy de hablar de situaciones. Si Carlos no la hubiera hecho público, yo jamás lo hubiera hecho. Él después del sucedo hizo lo necesario para que el tema quede absolutamente estancado y terminado”

Además agregó que su probable llamado en el futuro dependerá meramente de sus condiciones futbolísticas que puedan aportar al equipo. “Diría que a partir de ahora, exclusivamente, su presencia estará vinculada a su desenvolvimiento futbolístico. El tema que sucedió está totalmente en el olvidó”, añadió.

Salcedo participó con el Tri en Copa Oro (Foto: Ben Ludeman/ USA TODAY Sports)

Por otra parte comentó que las puertas de la selección seguirán abiertas para el defensa felino, y aunque en esta segunda convocatoria rumbo a Qatar 2022 no apareció su nombre, comentó que en el futuro podría estar contemplado siempre y cuando de muestra de su calidad competitiva en la cancha.

No dejó de lado las acciones que hizo Carlos Salcedo para remediar sus errores que causaron conflicto en el Tri y le reconoció sus intensiones de borrar aquellos acontecimientos. Además borró la imagen de “verdugos” que la afición puede adjudicarles al no traer a jugadores a sus llamados.

“En lo que respecta a mi criterio de lo que debe hacer un futbolista que cometió un error hizo absolutamente todo lo que tiene que hacer posterior a ese error para que el tema esté terminado. No estamos acá para ser verdugos, para cortar cabezas”, enfatizó Tata para TUDN.

Lista de convocados para la eliminatorias mundialistas de Qatar (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El problema de Carlos Salcedo inició en la pasada Copa Oro, ya que sus actuaciones con el equipo causaron una debilidad en la defensa y en ocasiones metieron en apuros al equipo. Incluso llegó a protagonizar una escena cuando salió de cambio; mostró su molestia y fue captado por la transmisión de televisión. El tema en redes sociales creció y causó burlas y memes.

Para las primeras rondas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se molestó con Jorge Theiler; cabe recordar que el auxiliar técnico apoyó al Gerardo Martino a causa de un problema de salud. Con la ausencia de Martino, Jorge tomó algunas decisiones y no le dio minutos de juego al Titán, por lo que se enfrascó en una ligera discusión.

El problema de Carlos Salcedo inició en la pasada Copa Oro (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El pasado 22 de septiembre Carlos Salcedo aceptó su culpa de la situación, para Multimedios Deportes contó que se había equivocado en su actitud. “Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’”, fueron sus palabras.

Además aceptó la posibilidad de no ir al Mundial de Qatar si es que el entrenador así lo deseaba y sería un aprendizaje para él.

