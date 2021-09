Ana Gabriela Guevara aclaró el tema de las reducciones a las becas de los deportistas mexicanos

Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Luego de que se diera a conocer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México notificó a ciertos deportistas que sus becas se verían reducidas por no haber cumplido con los objetivos establecidos, la directora del organismo Ana Gabriela Guevara brindó una declaración en la que aclaró los hechos.

La titular mencionó en entrevista para Latinus que, tras la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) dejaron de existir criterios o tabuladores de regulación por lo que, únicamente los atletas que obtuvieron una medalla olímpica o se instalaron en alguna ronda de semifinal (como mínimo), mantendrán intacto el apoyo económico. En tanto, los deportistas que no lograron estos objetivos sufrirían un descenso en los montos recibidos.

“Todos los medallistas, finalistas y semifinalistas, son los que van a mantener su beca o los montos más elevados, y esto debido a que no hay reglas de operación ya que el año pasado fue derogado el fideicomiso que cubría todas estas becas y los criterios de las mismas, entonces tras la extinción del Fodepar nos adherimos al tema de perspectivas que existían en ese cuadro, por eso es que las becas descendieron tanto, y en ese cuadro contemplaba el estar como medallista en panamericanos, medallista en los Juegos Olímpicos o Campeonato Mundial”, dijo la responsable de la CONADE.

Conade adviertió que eliminación de Fodepar significaría un retroceso de más de 20 años para el deporte nacional (Foto: Twitter/ @CONADE)

Sin embargo, Guevara informó que el tema de las reducciones se revertirá cuando la Secretaría de Educación Pública, responsable del organismo, autorice un nuevo marco regulatorio para los atletas mexicanos y los apoyos monetarios. De igual forma, reiteró que sin la guía del Fodepar no se podían seguir con las becas acostumbradas.

“Esto no será para siempre y es mientras autorizan y se publican las nuevas reglas de operación, y no se publicaron porque el acuerdo fue hasta que pasara Tokio y ahora estamos a la espera de que la SEP nos autorice las nuevas reglas, y una vez que vuelvan a competir y acrediten su nivel competitivo subirán de nueva cuenta su monto en la beca. En este momento sin Fodepar y sin reglas vigentes es imposible mantener las becas”, expresó la ex velocista ganadora de medalla de plata olímpica en Atenas 2004.

Por último, la directora de la CONADE compartió que el próximo miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará los premios prometidos a quienes participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, además de los extras para aquellos que obtuvieron una presea en la justa.

“El 6 de octubre en la mañanera el presidente de México entregará a seis deportistas de manera simbólica el cheque, y el resto será bancarizado a todos los atletas. El monto para todos los que participaron será de 240 mil pesos, y el extra también se les dará a los medallistas, de tal forma que van a recibir compensaciones distintas” concluyó Guevara.

SEGUIR LEYENDO: