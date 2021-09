Enrique Meza reveló que en su etapas con Cruz Azul lo quisieron sobornar; “hay cosas que no me gustan”

"El ojitos" ha dirigido a nueve equipos del fútbol mexicano y a la Selección Mexicana. Foto del archivo Enrique Meza.

Enrique “El ojitos” Meza reveló que durante una de sus etapas como Director Técnico en Cruz Azul el representante de un jugador quiso pagarle en favor de la contratación del futbolista. En entrevista para La Octava Sports, el entrenador mexicano platicó con Ignacio “El fantasma” Suárez y aseguró que “aunque no se espanta”, hay cosas que definitivamente no le gustan. Los sobornos, una de ellas.

“Yo no me espanto de nada, pero una vez en Cruz Azul cuando yo era técnico, me mandaron un representante brasileño para que probara un jugador. Parecía bueno el jugador. Lo estuve probando unas semanas y casi me convencía.

“Di la autorización para que se contratara y al día siguiente se iba a hacer. Ese mismo día viene el representante y me da un sobre, me dijo: ‘son 10 mil dólares que son para usted, se lo estamos regalando’. Le dije: ‘no, yo no gano por esto, tenga su sobre, tenga su jugador y váyase porque ya no lo quiero’. Yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, pero hay cosas que no me gustan”.

Meza es un técnico multicampeón dentro del fútbol mexicano en donde ha dirigido a nueve instituciones, entre ellas a Cruz Azul. Con la Máquina, ha estado en el banquillo técnico en cuatro etapas diferentes. La primera de ellas durante la temporada 1982-83, una década más tarde su segunda en 1992-95. Después, de 2003 a 2004 y finalmente, de 2009 a 2012. En ninguna de sus estadías consiguió levantar algún título.

Cerca de Chivas

En su palmarés, Enrique Meza cuenta con cuatro títulos de primera división. Foto del archivo.

Enrique “El profe”, como también se le conoce, compartió que luego de salir de Cruz Azul en su última etapa, tuvo charlas con el dueño de las Chivas de Guadalajara para dirigir al equipo. Comentó que se hizo un acuerdo de palabra, pero que finalmente no se llevó a cabo.

“Andaba yo en Europa y resulta que me habló Don Jorge. Me dijeron: ‘Vergara quiere verlo, quiere que dirija a su equipo’. Fui a verlo a su casa en Ciudad de México. Desayuné con ellos y ahí, él me dijo que quería que fuera técnico de su equipo. A mí me quedaba un año de contrato y le dije ‘espéreme a que se acabe el contrato y lo hablamos’.

“Resulta que pasó el tiempo y yo salí de Cruz Azul pero antes, él (Jorge Vergara) ya estaba con el proyecto de Johan Cruyff y trajo a un joven a dirigir (John Van’t Schip). En una de esas, yo me encontré a Jorge en un aeropuerto y no me quiso saludar. Fui y lo saludé, algo me dijo de sus hijos y se fue. Me parece que lo que pensaba hace un año, ya no lo pensaba, ahí mismo se rompió el pacto que habíamos hecho y nunca más volvimos a hablar”, contó Meza.

De 73 años de edad, Enrique Meza se encuentra actualmente sin equipo en el fútbol mexicano. Veracruz fue el último conjunto que dirigió (2019). “El ojitos” ha sido campeón de la Liga MX en tres ocasiones con los Diablos de Toluca y una vez con los Tuzos de Pachuca. Además, con los hidalguenses registra dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf y uno de la Copa Sudamericana.

