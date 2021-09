Juan Reynoso afirmó que Cruz Azul debió ganar: “aún con 10 jugadores tuvimos oportunidades”

Foto de archivo del peruano Juan Reynoso, DT de Cruz Azul. Los Ángeles, California, EEUU. 25 de agosto de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kirby Lee

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró este viernes que su equipo debió salir con el triunfo y no sólo empatar 1-1 ante el Puebla en el torneo Apertura.

“Merecíamos más porque tanto con 11 como con 10 jugadores fuimos a buscar la victoria, por eso queda la sensación de que debimos llevarnos los tres puntos”, aseveró el técnico al final del duelo de la décima fecha del Apertura 2021.

Puebla sorprendió al Cruz Azul en los primeros minutos y tomó ventaja gracias al gol del chileno Pablo Parra. La Máquina empató por conducto del ecuatoriano Brayan Angulo. En la segunda mitad el peruano Yoshimar Yotún fue expulsado por Cruz Azul.

Reynoso negó que la expulsión de Yotún al minuto 55 del partido fuera la causa por la que su conjunto no consiguió ganar en su visita al Puebla.

El volante peruano ha disputado 6 partidos en la temporada con Cruz Azul. (Foto: Liga MX).

“La expulsión es de mala suerte, no fue un tema de indisciplina, entendemos que a veces no puedes frenarte en la jugada y es lo que le pasó a Yoshimar; pero no fue determinante porque aún con 10 jugadores tuvimos oportunidades para ganar”, explicó.

El estratega reconoció que Puebla fue más peligroso cuando La Máquina se quedó con un hombre menos y destacó las atajadas de su guardameta José de Jesús Corona para evitar el segundo tanto del equipo local.

“No podemos ocultar que ellos también tuvieron sus ocasiones, al menos un par de oportunidades cuando nosotros nos quedamos con 10, pero Jesús estuvo muy bien y nos salvó en dos oportunidades”.

Juan Reynoso aplaudió la mejoría observada en el fondo físico de su equipo, la cual dijo les permitirá cerrar bien el torneo.

MEX2464.PUEBLA (MÉXICO), 24/09/2021.- Javier Salas (i) de Puebla disputa el balón con Orbelín Pineda (d) de Cruz Azul durante un juego del Torneo Grita México Apertura 2021, de la liga del fútbol mexicano, hoy en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

“Dimos un par de pasos arriba en rendimiento. La mejora física del equipo se nota. Nos vamos tranquilos por eso; mostramos que estamos más cerca del fútbol que buscamos, eso y la contundencia que regresará en cualquier momento”.

Con el empate Cruz Azul llegó a 14 puntos y se mantiene en el sexto puesto; acumula tres victorias, cinco igualadas y dos derrotas.

En la undécima jornada del Apertura 2021 el Cruz Azul recibirá al León el 3 de noviembre.

EFE

