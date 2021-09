Argentina y Rusia se verán las caras por un lugar en la semifinal del Mundial de futsal

El seleccionado argentino de Futsal venció a Estados Unidos por 11 a 0 en su debut en el Campeonato Mundial que se juega en Lituania. Foto NA: AFA

El seleccionado argentino de futsal, campeón vigente, enfrentará a Rusia por los cuartos de final del Mundial Lituania 2021. El cotejo se jugará desde las 12:30 en el Kaunas Arena, con transmisión de la TV Pública, DeporTV y DirecTV Sports.

En estos cuartos de final, ambos equipos reeditarán la final del Mundial de Colombia 2016, en la que los argentinos se impusieron a los rusos por 5 a 4.

El equipo que dirige Matías Lucuix ganó sus tres partidos de la fase inicial (11-0 a Estados Unidos, 4-2 a Serbia y 2-1 a Irán, todos por el grupo F); y goleó 6-1 a Paraguay en los octavos de final.

Rusia, en tanto, terminó también como líder y puntaje ideal en el Grupo B, con victorias sobre Egipto 9-0; Uzbekistán 4- 2 y Guatemala 4-1. Posteriormente, superó en octavos a Vietnam por 2-1.

Los otros cruces de los cuartos de final serán Marruecos vs Brasil, Kazajistán vs Irán y Portugal vs España.

De pasar la serie contra Rusia, el seleccionado nacional enfrentará al ganador del partido entre Marruecos (viene de derrotar 3-2 a Venezuela) y Brasil (superó en octavos 4-2 a Japón).

Argentina viene de conquistar la corona en el Mundial por primera vez en su historia tras vencer, precisamente, a los rusos en una disputada final con un 5-4. Los otros siete títulos que se pusieron en juego desde que se inició la Copa del Mundo de esta disciplina en 1989 se los repartieron entre Brasil (5) y España (2).

Estadio: Avia Solutions Group Arena (Vilna)

EL PLANTEL ARGENTINO

Lucas Farach (Kimberley AC), Nicolás Sarmiento (Real Betis Futsal -España-), Guido Mosenson (Boca Juniors), Santiago Basile (CMB Futsal -Italia-), Lucas Bolo Alemany (Italservice Pesaro -Italia-), Cristian Borruto (Italservice Pesaro -Italia-), Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior -España-), Ángel Claudino (Palma Futsal -España-), Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma -España-), Leandro Cuzzolino (Italservice Pesaro -Italia-), Matías Edelstein (Hebraica), Maximiliano Rescia (Levante UD FS -España-), Andrés Santos (Signor Prestito CMB -Italia-), Damián Stazzone (San Lorenzo), Pablo Taborda (Italservice Pesaro -Italia-) y Constantino Vaporaki (Meta Catania C5 -Italia-).

