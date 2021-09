Dani Alves aclaró los rumores sobre su llegada a la Liga MX

Luego de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el futbolista brasileño Dani Alves aclaró su futuro en el futbol profesional. Al quedarse sin equipo, diversas fuentes aseguraron que uno de los próximos destinos del jugador podría ser alguno de los equipos más importantes de la Liga MX, sin embargo, las posibilidades se diluyeron cuando el futbolista confirmó su decisión por alejarse del futbol temporalmente.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, el reconocido jugador publicó una fotografía con un texto que aclaró su situación. De igual manera, agradeció el interés que el público prestó en torno a su futuro en el balompié, pero también dio a entender que todos los objetivos que se planteó como deportista ya los concretó y decidió poner fin a un capítulo en su vida.

“Vengo aquí a comunicarles que he optado por no firmar con ningún club por el resto del año. Vine a Brasil por un sueño de niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de carácter, se trata de legado. Las decisiones difíciles deben tomarse pero, como siempre, nada en mi vida ha sido fácil. Es sólo una decisión más”, se lee en el mensaje.