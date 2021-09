“Pecho frío”: Adolfo Bautista arremetió contra Oribe Peralta previo al Clásico América-Chivas

(Foto: Twitter/PleyersTV)

Luego de atacar al delantero colombiano Roger Martínez llamándolo “muerto” en redes sociales, Adolfo Bautista volvió a arremeter contra otro futbolista. Esta vez, fue en contra de Oribe Peralta de las Chivas a quien calificó de “pecho frío” y cuestionó por su pasado como jugador de las Águilas del América.

Como ya se ha hecho costumbre en los días previos en que se juega un América contra Chivas, el cruce de declaraciones entre instituciones, jugadores, ex integrantes y aficionados, se hacen presentes. Uno de los personajes con mayor injerencia en el tema es el ex futbolista “Bofo” Bautista al mostrarse demasiado crítico con su antiguo equipo y contra quienes apoyan al rival, al punto de no temer lanzar insultos.

Su última víctima es el delantero Oribe Peralta a quien ya ha agredido en el pasado cuando intercambió camisetas luego de terminar un partido en el que las Chivas fue derrotado. “Es vergonzoso ver esto. Esto no es amor a la camiseta. Ni profesionalismo. Esto es ser mercenarios”, escribió Bautista luego de que las imágenes del acto fueran reproducidas.

En varias ocasiones, Adolfo Bautista ha mostrado su rechazo a que Oribe Peralta juegue para las Chivas. Captura: IG @bb_7_

Ahora, a unos días de jugarse el Clásico Nacional correspondiente a la jornada 10 del torneo Grita México Apertura 2021, el “Bofo” inquirió a Peralta sobre por qué no se pronunciaba en defensa del club tapatío luego de las declaraciones de Roger Martínez, en las que dijo que el América es el mejor equipo de México y apuntó a que las Chivas no han hecho nada relevante desde su llegada al fútbol mexicano.

“¿Qué pasó Oribe? ¿Ahora no defenderás a Chivas? Pecho frío. Eres wilo?” escribió en una historia de Instagram en la que aparece una imagen del delantero ex Santos y ex América con una mueca de decepción en el rostro. Hasta el momento, Peralta no se ha pronunciado al respecto.

Martínez respondió con categoría

Roger Martínez celebra un gol con las Águilas del América, que sigue en la punta de la Liga MX. Foto: cortesía ESPN

Al terminar el entrenamiento matutino de este jueves, aficionados del América alertaron al colombiano de que “Bofo” había dado una respuesta a sus declaraciones. No obstante, cuando uno de los seguidores americanistas se lo comentó, la respuesta de Roger fue decir “¿Quién es ese? No sé quién es, no lo conozco”, mientras firmaba playeras.

A lo que se refirió el aficionado fue a una historia de Instagram en la que Bautista llamó al delantero “muerto” y en donde aseguró “No lo puedo creer, otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos quitando el hambre a este petardo. Así estás robando, muerto”.

América y Chivas se enfrentarán en día sábado a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Azteca en el partido con mayor relevancia en la historia del balompié mexicano, Clásico Nacional. El conjunto rojiblanco se presenta con un cambio de director técnico luego de que Michel Leaño sustituyera a Manuel Vucetich en el banquillo, mientras que las águilas lo hacen como actuales líderes del campeonato.

