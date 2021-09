Rafael Lebrija reveló malas prácticas de Jorge Vergara y Angélica Fuentes en Chivas

Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro

Rafael Lebrija, quien fuera Presidente Deportivo de las Chivas de Guadalajara entre 2009 y 2010, confesó en entrevista para la cadena ESPN que fue difícil trabajar en el club sin que los entonces dueños, Jorge Vergara y Angélica Fuentes, se entrometieran en las decisiones deportivas.

El ex directivo mexicano aseguró que durante su estancia en Chivas, los jugadores tenían la costumbre de saltarse las jerarquías organizacionales cuando acudían a los dueños para arreglar temas deportivos que correspondían meramente al cuerpo técnico o al mismo Lebrija.

“Sí por supuesto, se metían ahí. Se metían también con el técnico, se metían con los jugadores. Yo creo que eso crea un conflicto porque cualquier jugador decía: ‘voy a ver al dueño’, y en este caso me brincaban a mí como presidente porque tenían la oportunidad de ver a Jorge. También con Angélica sucedía. Cada uno de ellos tenía sus jugadores y el director técnico no podía escoger, por eso es muy importante que si a uno le asignan la función, que cumpla con ella”, contó Lebrija.

El también ex directivo de los Diablos de Toluca mencionó que existieron problemas entre él y los propietarios debido a sus malas prácticas en las que nunca estuvo de acuerdo. Además, se mostró crítico al asegurar que se deben respetar las funciones de cada puesto porque de lo contrario, no tiene sentido tener una estructura definida.

“Yo también tuve problemas ahí con Jorge y con Angélica porque tenían mucho que ver en el equipo y eso es lo que estoy más o menos mencionando, en el sentido de que si solamente tienen que asignar funciones a cada uno, pero que no se entrometan en las decisiones. Su función de administrar y revisar quién hace bien su trabajo y quién no, pero no de estar cambiando de la noche a la mañana, de estarse metiendo en la alineación, eso no tiene nada que ver porque pues si no mejor que el dueño se ponga como director técnico y se acabaron los problemas”, finalizó con el tema.

Rafael Lebrija estuvo como Director Deportivo de Chivas en el Apertura 2019 y Clausura 2010. Rafael Lebrija Foto: Twitter @lajornadaonline

Sobre la actualidad del equipo

Rafael Lebrija también se dio el tiempo de opinar sobre la actualidad del club rojiblanco, analizó la salida de Víctor Manuel Vucetich del banquillo y la llegada de Marcelo Michel Leaño de cara al Clásico Nacional ante América que se juega por la jornada 10 del Grita México A21.

“Le faltó tener un equipo base, cambió muchos jugadores y estuvo cambiando permanentemente. Para que un equipo pueda tener éxito, se necesita una base. Ese apoyo que tenían los jugadores se fue en el vestidor. Creo que eso le faltó a Vucetich para tener una decisión sobre los jugadores en cuanto a quién podía ocupar determinado puesto. Creo que a él le faltó precisamente tener un equipo base”, aseguró.

Finalmente, el ex presidente deportivo opinó que Ricardo Peláez debió haber contratado a alguien con mayor experiencia de acuerdo al nivel de responsabilidad que requiere un equipo como Chivas. También criticó que mucha de la gente que llega al club en categorías inferiores, buscan ir subiendo jerárquicamente antes de centrarse en los deberes por los que llegaron.

“Viene una gente joven que es Leaño, que no tiene la experiencia. Le deseo el mayor de los éxitos, pero Leaño no tiene la experiencia de manejar un equipo como Chivas. Siendo un equipo grande, debió de haber traído a alguien grande. Tiene que llegar a Chivas gente capacitada para enseñar la parte de las fuerzas básicas, pero que se rijan única y exclusivamente a eso y no que anden buscando la posibilidad de ser directores técnicos”, finalizó Lebrija.

