Gastón Gaudio abrió la puerta para ser dirigente de Independiente en las próximas elecciones: “Sería un sueño”

Gastón Gaudio reconoció que está evaluando la chance de ser dirigente de Independiente

Mientras el equipo de Julio César Falcioni pelea por alcanzar los primeros lugares de la Liga Profesional, Independiente vive semanas de definiciones de cara a su futuro. Tras siete años de gestión de Hugo Moyano, con una reelección en el medio, las elecciones de diciembre se avecinan como un posible cambio de mando. El panorama político comienza a ordenarse tanto en el oficialismo como en la oposición y una de las figuras que emergió con potencia es la de Gastón Gaudio.

El ex tenista dejó su cargo como capitán de Copa Davis el último fin de semana tras la serie ante Bielorrusia y confirmó que está abierta la posibilidad de integrar alguna directiva roja. “Quiero ser un hincha feliz, como todos los hinchas de Independiente. Quiero que a Independiente le vaya bien, quiero mucho a Independiente. Pasé momentos espectaculares desde que mi tío me llevaba a la cancha con 7 años. Amo al club y me gustaría que a Independiente esté en otra situación. Jugar en la primera de Independiente no va a pasar, la única que me queda para involucrarme es estar del otro lado. Siempre lo dije: es un sueño estar ahí. Sería un lindo momento”, reconoció en diálogo con Radio La Red.

El hombre que fue campeón de Roland Garros en 2005 y alcanzó el 5° lugar del escalafón mundial de tenis en el 2005 tiene distintos contactos en el mundo del fútbol, principalmente con los propietarios del París Saint Germain. El Gato es una de las figuras que buscan tentar desde el frente opositor que se está armando: “Creo que siempre es el momento que Independiente cambie. Siempre ayudé al club desde mi lugar con lo que podía dar y hoy también. Hoy si puedo ayudar, obvio que voy ayudar porque soy apasionado del club”.

Gaudio advirtió que irá con el que “piensa como yo, tienen los mismos valores y principios” y aseguró que no se lleva mal con nadie: “Quiero ayudar como sea. Con quiénes eso también influye mucho en mi. La decisión que tome. Si me involucro al 100%, tiene que ser con gente que lo quiera como lo quiero yo. Y que vaya al club como voy a ir yo: de corazón. Sé que el futbol se presta a poder hacer un montón de cosa a nivel negocios y yo la verdad que esto lo hago en otro lado, no lo hago ahí”.

El ahora ex capitán de Copa Davis, que le dejará su lugar a Guillermo Coria, reconoció que las tratativas están “ahí” y que todavía “hay que definir” cómo se involucrará en las elecciones de diciembre del Rojo: “No me llevo mal con nadie yo, como soy totalmente de afuera no tengo ninguna problema con nadie. Soy hincha de Independiente de verdad, quiero que le vaya bien al club de verdad, no que me voy a pelear con alguien. No me peleo con uno ni con el otro, quiero lo mejor para el club”.

Una pasión de toda la vida: Gaudio en la tribuna de Independiente en el 2005 (FotoBaires)

Al mismo tiempo que la oposición define con quiénes se presentará y busca organizar un frente de unidad, el oficialismo también convive con diferentes problemáticas aunque todavía no se sabe quién será la cara visible de la continuidad. Hugo Moyano llegó al máximo puesto presidencial en 2014 con 69% de los votos y revalidó su cargo en 2017 con el 89% de los sufragios en medio del triunfo en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, la imagen de la actual directiva cayó notablemente con un club que se sumergió en problemas económicos y resultados irregulares en lo futbolístico, más allá de las tensiones políticas internas que expusieron los cortocircuitos entre algunos líderes del oficialismo. Para colmo, a mediados de este año protagonizaron una asamblea controversial que fue noticia a nivel nacional.

SEGUIR LEYENDO: