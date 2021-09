Sebastián Villa publicó un extenso descargo tras los comentarios de Riquelme y apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca

* La palabra de Riquelme sobre la situación de Sebastián Villa

En las últimas horas, una nueva aparición de Juan Román Riquelme generó diferentes comentarios sobre el presente de Boca. El vicepresidente del club, que además tiene a su cargo las decisiones de los destinos futbolísticos del equipo, habló de todo: la salida de Miguel Russo, la confirmación de Sebastián Battaglia como nuevo entrenador y también se pronunció sobre el caso de Sebastián Villa. En ese sentido, el ídolo xeneize fue contundente: “Le faltó el respeto al club, a la camiseta, a los compañeros”.

Casi 24 horas más tarde de las duras declaraciones de Riquelme, el delantero colombiano realizó un extenso descargo en sus redes sociales en donde le contestó al dirigente de la institución y también apuntó contra el Consejo de Fútbol por descartar las ofertas que llegaron en los últimos tiempos por él.

“Quiero agradecer especialmente a todos los hinchas de Boca Juniors, empleados y directivos de mi club y expresarles que en ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros, al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador”, fueron las primeras palabras que utilizó Villa en su mensaje en Instagram.

“En ningún momento le falté el respeto al club, mi único desencuentro lamentablemente fue con el consejo de fútbol que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mí”, agregó el atacante.

Sebastián Villa salió a responderle a Juan Román Riquelme

En ese sentido, Villa utilizó su canal para expresarse en contra de la actitud que tomó el Consejo de Fútbol a cargo de su compatriota Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, en relación a las ofertas que tuvieron por él. La más conocida es la que realizó el club Brujas, de Bélgica, que no satisfizo a la directiva de la institución.

“Llegaron importantes ofertas al club, las cuales nunca fueron tratadas con la profesionalidad que eso amerita, le contestaron al club comprador de una manera poco amistosa y nunca iniciaron un camino de negociación”, expresó el futbolista que llegó hace más de tres años a Boca.

En las últimas horas, Riquelme aclaró cuál es la situación del colombiano, que debería retornar la próxima semana al club para sumarse bajo las órdenes de Battaglia, una vez que el plantel retorne de disputar el duelo por la décima fecha contra Rosario Central como visitante.

“Creo que tiene que volver el lunes porque el sábado y domingo no hay entrenamientos. Él tiene contrato con nuestro club por muchos años y las cosas son normales. Si quiere jugar en Boca, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos un club serio y lo agarramos con deuda y nosotros no vamos a fundir al club. Cuido más al club que a mi familia y lo hago con mucha felicidad y mi familia está contenta. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que él tiene. ¿Alguna vez escucharon de nosotros que Villa está a la venta? Es muy simple, no hay que darle muchas vueltas Él puede decir una cosa, otro jugador otra, pero nosotros lo que podemos decir es que en este año y medio estamos al día con todo el mundo. Nadie de nuestro club salió a decir que Villa estaba a la venta ni nadie salió a decir que hubo una oferta del Brujas”, aclaró el histórico número 10 xeneize.

El delantero colombiano pidió salir del club para mejorar su calidad de vida y la de su familia

Por último, Villa destacó que su viaje a Colombia para acompañar a su madre enferma y su licencia fue comunicada al resto del plantel, al mismo tiempo que anunció que su intención es volver a jugar en el primer equipo. “Quiero decir también, que todas mis decisiones fueron comunicadas a mis compañeros los cuales me brindaron su apoyo”, aclaró.

“Voy a seguir jugando en Boca Juniors cumpliendo mi contrato porque soy un jugador profesional pese a la cantidad de cosas que dicen en los medios de comunicación sobre mí; seguiré esperando que si tanto para el club y para mí las ofertas son importantes espero revean esta situación”, concluyó.

