El detrás de escena del despido de Russo, la elección de Battaglia y el futuro de Villa en Boca: las mejores frases de Riquelme

Juan Román Riquelme habló por primera vez tras la salida de Miguel Russo como entrenador de Boca Juniors. El vicepresidente xeneize y máximo responsable del Consejo de Fútbol del club contó que no le costó tomar la decisión de echarlo, aunque fue muy agradecido y remarcó que con el experimentado DT “los resultados fueron excelentes”.

Asimismo, aseguró que “es el momento indicado” para Sebastián Battaglia y habló de la situación de Sebastián Villa, quien deberá retornar a los entrenamientos en las próximas horas. En diálogo con ESPN, el ídolo de la institución también se refirió al futuro del club y a la selección de Lionel Messi, entre otros temas. A continuación, las frases más destacadas de Riquelme.

Selección:

“Juega Messi y es obligación ver el partido”.

El despido de Russo:

“Estoy mucho más feliz de lo que me imaginaba. Cuando lo fuimos a buscar a Miguel estábamos convencidos y nos ayudó mucho. No nos equivocamos. Nos dio muchas alegrías. Los resultados fueron excelentes, pero fue una decisión que se tomó con mucha calma. Creemos que este es el momento indicado para Sebastián (Battaglia). Tomé esa responsabilidad y nosotros estamos para tomar decisiones. Tenemos la suerte de que Miguel dijo que sí y ahora estamos con Sebastián. Entendemos que todos los días (los medios) tienen que hablar dos horas todos los días de Boca Juniors, las cosas son muy simples y estamos acostumbrados.

La elección de Battaglia:

“Es el sueño de todos los nenes que llegan a nuestro club. Es lindo verlo ahí y es parte de la historia de nuestro club. Llegó desde chico, vivió en Casa Amarilla, jugó, se preparó para ser entrenador y estamos convencidos de que este es el momento de él. Es una persona que mantiene una línea y lo conozco hace más de 20 años. Lo estamos disfrutando mucho y conoce nuestro club. No tenemos dudas de que él va a disfrutar mucho y nosotros también”.

”El día del partido contra Banfield fue muy importante, ya que al ver a los chicos del club fueron todos los entrenadores de Inferiores a ver ese partido. Se dijo que trabajaban en el club porque eran amigos míos. Ese día fue maravilloso porque vi a todos los entrenadores con mucha tranquilidad porque se dieron cuenta del gran trabajo que hacen. Los entrenadores de Inferiores hacen un trabajo de maravilla”.

La situación de Sebastián Villa:

“Está transitando sus días de aislamiento y cuando lo termine se tiene que presentar a entrenar. Creo que tiene que volver el lunes porque el sábado y domingo no hay entrenamientos. Él tiene contrato con nuestro club por muchos años y las cosas son normales. Si quiere jugar en Boca, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos un club serio y lo agarramos con deuda y nosotros no vamos a fundir al club. Cuido más al club que a mi familia y lo hago con mucha felicidad y mi familia está contenta. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que él tiene. ¿Alguna vez escucharon de nosotros que Villa está a la venta? Es muy simple, no hay que darle muchas vueltas Él puede decir una cosa, otro jugador otra, pero nosotros lo que podemos decir es que en este año y medio estamos al día con todo el mundo. Nadie de nuestro club salió a decir que Villa estaba a la venta ni nadie salió a decir que hubo una oferta del Brujas”.

“No lo vi agarrar los botines. Tuve una charla con él y con su representante. Le manifesté lo que piensa el club y mientras el club cumple con todas sus obligaciones, él debe cumplir con las suyas y por eso le mandamos un telegrama para que se presente a entrenar. Él está acá y el libro de pases ya se cerró. Él hace un año y medio que está en el club y le mejoramos el contrato. Ojalá que haya aprendido y que las obligaciones las tiene que cumplir. Nuestro club es muy serio y cumplimos con todo y los meses le vamos a cumplir. Está claro: él le faltó el respeto al club, a la camiseta, a los compañeros”.

Edwin Cardona y su ausencia en la serie ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores:

“Cardona fue el único jugador de nuestro equipo que no tuvo vacaciones. Jugó las semifinales de la Copa de la Liga, al otro día viajó con su selección para jugar por las Eliminatorias y luego a la Copa América. Un poco lo entiendo. Nosotros estábamos muy ilusionados en la pretemporada porque Pavón, Briasco y Villa estaban jugando de maravilla. A mí me gustaba jugar a la pelota, yo no me quería perder ningún partido. Tenemos al mejor jugador del mundo y todos los 23 de diciembre está en su casa con su familia en Rosario y el 3 de enero estaba en España jugando por la Copa del Rey, contra un equipo de Tercera división y el siguiente contra el Real Madrid”.

Lionel Messi:

“Estamos todos ilusionados con verlo disfrutar con Neymar y con Mbappé. Si el PSG no ganan la Champions, ahora no la ganan más. Creo que gana la Champions con el PSG y luego vuelve al Barcelona para retirarse”.Dirigente: “Un día mi hijo Agustín me dijo: ‘tenés que volver a Boca’. Yo amo a mi club y logramos lo que soñé durante seis años y se está viendo día a día. El predio (Ezeiza) está cada día más lindo”.

Artículo en desarrollo...