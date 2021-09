Lionel Messi publicó una romántica foto con Antonela Roccuzzo y un compañero de la Selección le hizo un particular reclamo

Aunque Lionel Messi cambió el chip y ya se enfoca en lo que será la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022, no abandona su costado más romántico y desde Caracas le dedicó un posteo muy especial a Antonela Roccuzzo.

La Pulga compartió entre sus casi 260 millones de seguidores en Instagram una romántica foto junto a su esposa desde la icónica Torre Eiffel. La publicación sumó unos seis millones y medio de “me gusta” y contó con más de 50 mil comentarios, entre los que se destacó uno de un compañero suyo en la selección argentina y en el PSG.

Se trata de Leandro Paredes, quien le “recriminó” por los derechos de autor de la imagen. “PH”, respondió el mediocampisat que no podrá jugar ante Venezuela este jueves por suspensión. “No sé si fuiste vos este. No estoy seguro”, fue la pícara respuesta del capitán argentino. “Daaaaa”, cerró con tono de resignación el ex futbolista de Boca Juniors.

El comentario de Leandro Paredes sobre el posteo de Lionel Messi en Instagram

Lionel Messi fue uno de los últimos en sumarse a la delegación argentina que se encuentra en Caracas para disputar ante Venezuela el primero de los tres encuentros por Eliminatorias Sudamericanas en la presente fecha FIFA. Tras su ansiado debut en el PSG, La Pulga completó el plantel que comanda Lionel Scaloni, quien analiza con algunas bajas los once que saltarán al campo este jueves desde las 21 horas de Argentina.

Messi debutó el domingo pasado en París Saint-Germain de Francia y disputó sus primeros 20 minutos de juego en la temporada. Luego, se puso a disposición del cuerpo técnico argentino, junto con Leandro Paredes y Ángel Di María, también futbolistas del PSG que acompañaron al capitán argentino en su avión privado con rumbo a Caracas.

Los tres descansaron durante gran parte del día y por la tarde afrontaron la segunda sesión de entrenamientos que el equipo realizó en el centro deportivo del club Deportivo La Guaira de Caracas, en lo que fue el reencuentro con el resto del plantel tras la conquista de la Copa América en Brasil el pasado 10 de julio.

Hasta el momento, Scaloni no diagramó una práctica de fútbol y una de las incógnitas del equipo pasará por la presencia desde el arranque de Messi. El mejor jugador del mundo continúa con su puesta a punto desde lo físico y futbolístico. La última palabra, la tendrá el número “10”. Con la intervención de la FIFA y la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Argentina finalmente contará con los convocados del fútbol exterior ante la postura negativa de las autoridades de las ligas de Inglaterra, España e Italia.

Lionel Scaloni analiza qué equipo utilizar ante Venerzuela este jueves (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Sin embargo, Scaloni no podrá utilizar al defensor Cristian Romero y a Paredes, quienes deben cumplir ante Venezuela una fecha de suspensión por la acumulación de dos amarillas. Germán Pezzella y Guido Rodríguez, ambos jugadores de Betis de España, surgen como posibles reemplazantes. El partido ante La Vinotinto será vital para Argentina en su intención de afirmarse en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, teniendo en cuenta que el próxima rival será Brasil como visitante, el domingo 5 de septiembre.

Aunque el entrenador argentino deberá resolver un dilema y es que Tagliafico, Palacios, Montiel, De Paul, Lo Celso, Ocampos, Otamendi, Pezzella, Martinez Quarta y Nicolás González tienen una tarjeta amarilla, por lo tanto, una más los privará de jugar el clásico sudamericano. De allí radica la duda de Scaloni a la hora de diagramar los once que jugarán este jueves por la novena fecha visitando a Venezuela. Luego, el domingo, visitará a Brasil, en el postergado de la sexta jornada, mientras que el próximo jueves 9 de septiembre recibirá a Bolivia, en el estadio de River Plate, por la décima fecha.

Así, considerando los riesgos de los que están al borde de una suspensión por tarjetas amarillas más la falta de actividad de otros, por caso el propio Messi, y la inminencia del posterior juego con Brasil, con un viaje en el medio, la posible formación ante Venezuela formaía con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

