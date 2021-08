¿Se acerca el fin del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate? Los tres factores que serán clave en su decisión

En diciembre, Marcelo Gallardo se replanteará su futuro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aunque en reiteradas ocasiones Marcelo Gallardo resaltó que se siente cómodo -como probablemente en ningún otro lugar- en River Plate, entre los hinchas comenzó a ganar terreno la preocupación con respecto a su futuro.

Lo cierto es que varias cuestiones podrían cambiar el escenario y el director técnico las pondrá sobre la mesa a fin de año, cuando haga su tradicional balance. Recién en diciembre, mes en el que finaliza su contrato, Napoleón tomará una decisión.

En el Millonario no dudan y no poseen ningún plan B ni C. El consenso para con el Muñeco es absoluto, pero lo que suceda en los próximos meses será clave a la hora de tomar una determinación. Hay tres factores que podrían ser determinantes y que harán inclinar la balanza para un lado o para el otro.

EL TORNEO LOCAL:

El torneo local, el nuevo objetivo de River Plate (FotoBaires)

Lo que resta del semestre será atípico para un River conducido por Marcelo Gallardo. Tras los golpes recibidos en la Copa Libertadores (eliminación en cuartos de final ante Atlético Mineiro -no se metió en semifinales por primera vez desde 2016-) y la Copa Argentina (quedó afuera por penales ante Boca Juniors, su clásico rival) el único objetivo será el torneo local.

La Liga Profesional pasó a ser el gran anhelo del Millonario por dos cuestiones. Una es que este torneo es la única cuenta pendiente del Muñeco en el club de Núñez. El laureado entrenador llenó las vitrinas de la institución con tres Copas Argentina, dos Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Recopas Sudamericanas y una Suruga Bank, pero aún no pudo con el certamen doméstico.

El otro incentivo es que el torneo local es la única vía posible que le queda a River para asegurarse un boleto en la Copa Libertadores de 2022. Para lograr su cometido debe ser campeón (hoy se ubica en la novena colocación con 11 unidades, cuatro menos que el líder Independiente luego de siete fechas -restan disputarse 18 juegos- ) o culminar dentro de los tres primeros de la tabla anual, la cual contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional y el presente torneo. Con un total de 32 puntos aparece en zona de Copa Sudamericana, a tres de Independiente y Estudiantes, los últimos en acceder al máximo certamen continental.

También influirá las respuestas que encuentre dentro del plantel y de que algunas de las últimas incorporaciones comiencen a dar un paso hacia adelante para acelerar el proceso de adaptación y así reemplazar a los que se fueron en los últimos mercados de pases.

EL ARMADO DEL PLANTEL:

Fabrizio Angileri, uno de los futbolistas de River que es seguido desde Europa (REUTERS/Silvia Izquierdo)

Los jugadores con los que contará el DT serán uno de los puntales para que River consiga su continuidad. Debido a la crisis económica que azota al país, la diferencia de presupuestos entre los equipos argentinos y los brasileños cada vez es más abismal. Un claro ejemplo fue lo que sucedió en la serie contra Atlético Mineiro. En el partido de ida cayó por 1 a 0 debido a un tanto de Nacho Fernández -uno de los futbolistas más destacados de la era Gallardo- y no pudo tener a disposición a Gonzalo Montiel, quien en el medio fue transferido al Sevilla de España.

Algunos de los que cuentan con más posibilidades de emigrar en la próxima ventana de transferencia -vale destacar que el actual mercado de pases aún no finalizó en Europa y puede llegar una oferta que genere un cimbronazo- son el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, el mediocampista Nicolás De La Cruz y el delantero Julián Álvarez.

Además de los mencionados casos de Nacho y Montiel, el Muñeco también perdió a otra pieza clave en las últimas semanas: Rafael Santos Borré. El delantero colombiano, que emigró rumbo al Eintracht Frankfurt alemán, era el máximo goleador de la era Gallardo.

Más allá de estos tres pilares dentro del once del Millonario, el club también sufrió otras sensibles bajas en los últimos mercados. Dentro de esta nómina sobresalen los nombres de Lucas Martínez Quarta (Fiorentina de Italia), el colombiano Juan Fernando Quintero (Shenzhen FC de China), Santiago Sosa (Atlanta United de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Lucas Pratto.

También jugará su papel el dinero y las posibilidades con las que los mandatarios de la institución decidan afrontar el mercado de pases para salir en búsqueda de caras nuevas para elevar el nivel del equipo y generar una competencia interna mayor. ¿Tratarán de repatriar a una vieja gloria del club para seducirlo?

LAS ELECCIONES:

Rodolfo D'Onofrio no se presentará en las próximas elecciones de River

A fin de año se realizarán los comicios y Rodolfo D’Onofrio, presidente del club desde 2013, no podrá encabezar la lista del oficialismo. También culminará el vínculo del manager Enzo Francescoli (el uruguayo fue quien apostó por el Muñeco tras la salida de Ramón Díaz).

Las principales caras del actual gobierno riverplatense serán Jorge Brito y Matías Patanian, mientras que del lado de la oposición sobresale el de Antonio Caselli, quien volverá a presentarse luego de su paso por el Burgos de España (¿completará su fórmula con un ex futbolista del club?). Otras opciones podrían ser Carlos Trillo, Matías Barreiro, Luis Belli y Leonardo Barujel.

Aunque todas las listas quieren tener al Muñeco a su lado, habrá que ver cuántos pueden cumplir con los requisitos que ponga sobre la mesa el entrenador para continuar y poder consolidar, aún más, su ambicioso proyecto integral.

Una de las metas principales que se trazaron tras la reorganización que se hizo en divisiones inferiores luego de su desembarco en la institución es que para diciembre la mitad del plantel de Primera esté conformado por jugadores surgidos de la cantera.

SEGUIR LEYENDO: