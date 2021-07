“Kiricocho”: la táctica bilardista del capitán de Italia en los penales contra Inglaterra que es furor

Giogio Chiellini diciendo Kiricocho ante Inglaterra

Italia se abrazó este domingo para celebrar la victoria en la Eurocopa contra Inglaterra y alzar así un trofeo muy esperado para hacer olvidar la tragedia de la pandemia. La Nazionale, cuyo último título databa del Mundial 2006, se reencontró con la gloria europea 53 años después del torneo continental obtenido en 1968.

Después del 1 a 1 en los 120 minutos, los equipos definieron al campeón en los penales, en donde se lució con dos atajadas Gianluigi Donnarumma, ante Jadon Sancho y Bukayo Saka. Esas dos tapadas, sumadas al disparo al poste de Marcus Rashford, dieron el triunfo a la Azzurra de Roberto Mancini. Pero un video viralizado en las últimas horas muestra algo más en la serie.

Según las imágenes publicadas la propia UEFA, Giorgio Chiellini, capitán y emblema del combinado italiano jugó un rol importante en el último penal. Cuando Saka corría hacia la pelota, el zaguero gritó Kiricocho, la famosa palabra relacionada con la mala suerte que nació en la Argentina y se expandió por el mundo.

La tanda de penales entre Italia e Inglaterra

Así como el dulce de leche, la birome y el bypass, esta palabra también es un invento argentino que ha revolucionado a gran parte del mundo, en este caso del deporte. Aquel que la pronuncie busca generar la desgracia en un rival, por lo que suele oírse antes de la ejecución de un penal, un tiro libre o cualquier situación de peligro. Como si fuese un producto atractivo, este maleficio se ha exportado rumbo a Europa, en donde varios jugadores lo han adoptado como un recurso válido para perjudicar a los adversarios. En este caso fue usada por el capitán de Italia y el efecto funcionó porque Donnarumma le tapó el tiro a Saka.

El nacimiento de este maleficio comenzó en la segunda etapa Carlos Salvador Bilardo al frente de Estudiantes de La Plata, cuando se enteró de que había un aficionado, Kiricocho, que cada vez que se apersonaba en el club para presenciar una práctica sucedía alguna desgracia. Fue así que el técnico le dio la misión a este hincha de que sea él quien reciba a los equipos rivales. ¿El resultado?: Estudiantes fue campeón del Torneo Metropolitano 1982 y solo perdió un partido como local, ante Boca, cuando Kiricocho no pudo acercarse al plantel Xeneize.

El siguiente paso en la carrera de Bilardo fue la selección argentina y más tarde el Sevilla de España, por lo que pronto esta especie de embrujo se esparció por la península ibérica y llegó a rincones inesperados, hasta convertirse en un grito tan común como el del gol. Incluso, en 2018 la selección de Francia compartió un video de un entrenamiento en el que Antoine Griezmann estaba practicando remates al arco cuando uno de sus compañeros esbozó el kiricocho para molestarlo. En 2020, algo similar sucedió en un partido de la MLS entre los dos equipos de Los Ángeles, cuando el delantero Cristian Pavón iba a ejecutar un penal para los Galaxy. En ese instante, un integrante del otro equipo (en el que no había argentinos) recurrió al maleficio, aunque este no fue efectivo y el ex Boca Juniors logró convertir.

Este domingo, Kricocho llegó a Wembley y formó parte de la consagración de Italia en la Eurocopa. Es así que los ejemplos de su uso son infinitos, solo el tiempo dirá hacia qué otros territorios se expandirá.

