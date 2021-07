Sebastián Driussi cruzó a hinchas de River Plate que lo tildaron de vende humo por no volver al club

Sebastián Driussi no ocultó su malestar con los hinchas de River Plate que lo criticaron por no volver al club. “Si me van a criticar, asegúrense que sus vidas no estén más jodidas que la mía”, escribió el delantero del Zenit de Rusia en Twitter.

Además, sumó una stories de Instagram que reza: “No juzgues mis decisiones si no conoces mis razones”. En la foto aparece una persona detrás con el gesto de silencio.

El trasfondo de la interna con los fanáticos se originó luego de una serie de rumores que lo acercaban nuevamente al Millonario. Asimismo, el propio futbolista de 25 años alimentó los trascendidos meses atrás cuando anunció “en junio vuelvo” en un chat de Twitch.

Tras confirmarse su continuidad en Europa y luego de una serie de publicaciones en la que se lo ve entrenando en el inicio de la pretemporada en el club ruso, varios hinchas de River Plate lo atacaron por considerarlo un “vende humo”.

Vale recordar que Sebastián Driussi tiene contrato con el Zenit hasta junio de 2022 y entre los trascendidos se hablaba de un préstamo por una temporada, siempre y cuando el argentino extendiera su vínculo por un año más con el elenco ruso.

Esto finalmente no ocurrió y según la prensa europea la intención del equipo de San Petersburgo sería la de una venta definitiva. De inmediato, al conocer la noticia, varios fanáticos criticaron a la ex figura de River Plate, quien terminó reaccionando vía redes sociales.

A principios de este año, en el mercado de pases pasado, Sebastián Driussi estuvo cerca de lograr su vuelta, pero al final las negociaciones no llegaron a buen puerto. Y un factor clave fue la lesión del atacante brasileño Malcom, que se sumó a la del iraní Sardar Azmoun, otro delantero del Zenit.

Sebastián Driussi, jugador del Zenit de Rusia (REUTERS/Anton Vaganov)

“Es un deseo que tiene desde hace tiempo y que hoy no se pudo concretar. Habrá que tener un poquito de paciencia para ver si se puede hacer en junio”, habían sido las palabras de Marcelo Gallardo en ese momento en conferencia de prensa.

En las últimas horas, fue el presidente Rodolfo D´Onofrio quien se refirió a la situación de de Driussi de la siguiente manera: “No depende de River. Siempre fue una ilusión y nos encantaría, pero no depende de River sino de Driussi y de qué hace el equipo ruso”.

Y agregó: “Ningún jugador que está en el extranjero y en un nivel bueno puede venir a la Argentina donde un club argentino le compre el pase. Es muy difícil. Somos de los países más pobres del fútbol sudamericano porque países limítrofes pueden llevarse jugadores nuestros y pagarles en dólares. Nos hubiera encantado traerlo a River, pero no se le puede pagar la cifra que le pagan en países limítrofes”.

Sebastián Driussi realizó las inferiores en River Plate y debutó en Primera en 2013. Acumuló 107 partidos, 28 goles y 3 títulos, además de haber formado parte de la selección argentina Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

En junio de 2017 fue transferido al Zenit de Rusia por 15 millones de euros, el valor de su cláusula de salida, con un contrato por cinco temporadas, que finalizará el próximo año. En el elenco europeo, el Gordo disputó 244 partidos y marcó 53 goles. Además, se consagró campeón de la Liga en tres oportunidades (20/21, 19/20 y 18/19), obtuvo la Copa de Rusia 19/20 y la Supercopa de dicho país en el 2020.

