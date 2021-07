Quiénes son los “5 intocables” de Riquelme en el plantel de Boca

Para Russo y Román hay intocables en el equipo

“Miguel me cuenta quién juega el día anterior a los partidos y me pregunta qué pienso. Hablamos de fútbol todos los días”. Juan Román Riquelme contó como es su relación con el entrenador xeneize, al que contrató desde su asunción como directivo y líder del Consejo de Fútbol de Boca. Fue pupilo suyo en 2007, cuando forjaron una gran relación por su similar visión del fútbol. Y al parecer ahora también hay química. Las ideas del DT y el ídolo convergen y las cosas se desarrollan naturalmente. En el armado de los equipos, el mercado de pases y en los futbolistas que son intocables dentro del plantel.

Román habló poco desde diciembre de 2019 hasta acá, pero cada vez que lo hizo generó ruido. Y en sus intervenciones con los medios deslizó quiénes son los referentes deportivos xeneizes. Hay 5 jugadores en el plantel que son imprescindibles, al menos hoy.

CARLOS IZQUIERDOZ:

Izquierdoz, capitán y referente en el vestuario (Foto NA: Marcelo Capece)

El Cali supo ganarse la confianza del cuerpo técnico y la dirigencia pese a haber sido uno de los referentes de los planteles anteriores conformados por la gestión anterior. “Izquierdoz es una persona muy importante para nosotros. Se lo encuentra muy bien, disfruta mucho de cada día en el club”, mencionó Riquelme en su última aparición. A la par, Jorge Bermúdez lo apuntó como uno de los dos líderes en el vestuario junto a Marcos Rojo (el ex Lanús será capitán tras la salida de Carlos Tevez).

Fue uno de los futbolistas a los que el CDF le renovó contrato (firmó hasta diciembre de 2022) y el elogio más elocuente de Román fue tras la última clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional en los penales ante River: “Es un ejemplo para los más chicos. Estamos muy agradecidos con él por todo lo que deja en cada partido. Vos ganás, perdés o empatás y no le podés decir nada porque deja todo. De lunes a sábados es un profesional increíble. Estamos muy felices de tenerlo en nuestro equipo”.

MARCOS ROJO:

Rojo es el otro referente del vestuario de Boca según el Consejo de Fútbol (REUTERS/Marcelo Endelli)

“El plan de Boca se va cumpliendo con todo. Rojo es un jugador de Selección y si termina la pretemporada y juega todos los partidos va al Mundial”. Enorme confianza tiene depositada Riquelme en el ex marcador central del Manchester United que fue convencido por el ídolo azul y oro de firmar en la Ribera y cumplirle el sueño a su padre, hincha fanático. Román sabe que hasta ahora las lesiones le jugaron una mala pasada al mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero considera que terminará siendo una pieza vital en el esquema titular de Miguel Ángel Russo.

El defensor platense de 31 años formó dupla central con Carlos Izquierdoz en el primer amistoso de pretemporada que Boca disputó ante Atlético Tucumán en el predio de Ezeiza y se perfila para agarrar la titularidad en continuado en el segundo semestre del año. La apuesta por él es a largo plazo: le hicieron vínculo hasta diciembre de 2023 (cuando se celebren las elecciones en el club) con opción a renovarlo por un año más.

FRANK FABRA:

Fabra, otro de los intocables para Riquelme en el plantel de Boca (EFE/Agustín Marcarián)

No hay que entender demasiado de fútbol para darse cuenta que el preferido de Russo y Riquelme en el lateral izquierdo de Boca siempre fue el colombiano. Ante la alternativa de Emmanuel Mas, que había alternado con él antes del arribo de Miguel, siempre priorizaron al ex Independiente Medellín. El cuerpo técnico lo sostuvo en el once titular incluso tras su floja actuación -con expulsión incluida- ante Santos en Brasil por la revancha de las semifinales de la Libertadores 2020 y para el Consejo de Fútbol es pieza fija en el proyecto del club.

En el último tiempo le extendieron su vínculo hasta fines de 2023 y la idea es que permanezca mucho tiempo en la institución. “Fabra y Cardona son jugadores importantes, jugadores de selección”, remarcó Román, que disfruta con cada escalada por la izquierda del colombiano.

EDWIN CARDONA:

Cardona fue respaldado por Román cuando falló su penal picado ante River (REUTERS/Daniel Jayo)

El compatriota de Frank es uno de los mimados de Román, que buscará hacer uso de la opción de compra que expira el 1° de enero de 2022 tras su préstamo: “Ojalá podamos comprarlo. Los mejores siempre tienen que estar acá. Para mí no hay otro igual a él en el país”, fue la mención tras el partido ante River en el que picó el penal y falló en la serie que, para su fortuna, terminó a favor de Boca.

Riquelme lamentó que el enganche de 28 años se haya desgarrado en el semestre pasado y además se haya contagiado de COVID-19 (en su regreso una miocarditis lo mantuvo dos semanas más fuera de las canchas), algo que evidentemente atentó contra el buen nivel que traía. Sobre el penal dilapidado en el Superclásico, lo respaldó: “Es un genio del fútbol. Para mí hace cosas que le salen a él sólo como tirar un tiro libre por abajo de la barrera o clavarla en el ángulo. Son genios que iluminan y les salen esas cosas. Cuando salen bien nos queremos poner a llorar y abrazarlo Es un loco que se anima a hacer lo que hizo. Es un crack”. Espera con ansias su retorno de la Copa América.

SEBASTIÁN VILLA:

Villa fue ponderado por Riquelme como el mejor jugador del fútbol argentino (REUTERS/Juan Mabromata)

Riquelme fue contundente a la hora de describir futbolísticamente a Villa en su última aparición mediática: “Es el mejor jugador de Argentina hace un año y medio, sin dudas. Tuvimos que aguantar que durante mucho tiempo digan que decidía mal, ahora los caga a baile y a goles a todos”. El colombiano le pagó a sus palabras con un gol en el amistoso ante Atlético Tucumán y pretende ser otra vez la estrella en el once de Russo. Es uno de los jugadores que firmó el contrato más extenso: lo hizo hasta diciembre de 2024.

En los últimos mercados fue uno de los jugadores más solicitados en la Ribera, pero por el contexto y la importancia que tiene en el equipo, le colgaron el cartel de intransferible: “No pienso en venderlo. Que se prepare bien, que descanse y coma bien. Que haga una buena pretemporada entera. Ojalá entienda que cada vez tiene que asumir más responsabilidad y para nuestro equipo es muy importante”. Sobran más palabras.

SEGUIR LEYENDO: