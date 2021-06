El día que un militar lo amenazó de muerte durante la dictadura y cómo sufrió la despedida de Maradona: las revelaciones del Pato Fillol

El Pato Fillol y una anécdota sobre los militares en el Mundial 78

Ubaldo Matildo Fillol es considerado uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol argentino. Más allá de sus recordados pasos por Quilmes, River y Vélez, donde se despidió del arco tras dejar una huella imborrable, la imagen más destacada en la gloriosa carrera del Pato fue su enorme actuación vistiendo el buzo de la selección argentina. Gracias a sus espectaculares atajadas ayudó al equipo nacional a conseguir su primer título mundial en la Copa del Mundo que se realizó en Argentina en 1978.

Decisivo en varios partidos durante el Mundial, con el paso de los años Fillol se convirtió en un emblema. En la actualidad, el ex arquero es el coordinador de ese puesto en las divisiones inferiores de River y en las últimas horas recordó el trauma que tuvieron que atravesar los jugadores del plantel campeón del 78 y su consagración en medio de la dictadura militar que atravesaba el país.

“Nos quisieron culpar de algo increíble. Fuimos bastardeados. Con el tiempo pasa lo que pasa siempre. Del ’86 a la última Copa del Mundo jugaron ocho mundiales y no pudieron ganarla. Es difícil y la gente se dio cuenta de eso, por eso empezaron a valorar al ’78 y ’86”, fue lo primero que tuvo para decir el Pato en el clásico segmento Líbero Versus del programa que se emite en TyC Sports.

Acto seguido, Fillol recordó un viejo cruce con un militar que le mostró la etapa que estaba atravesando la Argentina a fines de la década del 70 y apuntó contra los que todavía dudan de cómo el plantel dirigido por César Luis Menotti actuó durante la Copa del Mundo.

“Representamos al país con mucha dignidad y eso no nos lo quita nadie. Nosotros no sabíamos. A mí me agarró uno y me dijo ‘yo te pego un tiro acá, te tiro una zanja y nadie se entera’, cuando tenía que firmar un contrato. Yo me le reía. Con el tiempo, cuando se empezaron a saber las cosas, el tipo me estaba diciendo lo que estaban haciendo, yo pensaba que estaba loco. Y después te tenés que comer la galletita de que te digan que éramos el equipo de los militares, cuando me pusieron un arma en la cabeza”, afirmó.

Próximo a cumplir 71 años, el ex arquero millonario y que actuó en tres ediciones de la Copa del Mundo para Argentina (1974,1978 y 1982), disputó 56 encuentros con la Selección. Y si de la Albiceleste hablamos, Fillol no pudo dejar pasar la oportunidad para recordar a otro emblema como lo fue Diego Armando Maradona.

A siete meses de la muerte del histórico número 10, también campeón mundial como el Pato, el ex entrenador de arqueros en la etapa de José Pekerman como DT del seleccionado mayor contó cómo vivió el fallecimiento del astro a sus 60 años. “Lo que más me dolió es que se haya ido de este mundo tan solo. La justicia encontrará a los culpables”, analizó Fillol.

“El día de su cumpleaños, cuando lo vi en la cancha, lo vi muy lejano de este mundo y lo sufrí como un perro”, agregó el Pato, quién se tomó unos segundos para rememorar sus duelos contra Boca y sus días juntos en la selección argentina. “Lo disfrute como compañero y lo sufrí como rival”, concluyó un arquero que está entre los mejores de la historia argentina.

