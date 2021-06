Los “regalos” para Messi en su cumpleaños: en Newell’s publicaron sus goles en las infantiles y Los Palmeras le hicieron una canción especial

El saludo de cumpleaños de Newell's para Lionel Messi

Es, a esta altura de su vida para él, algo casi habitual. Que Lionel Messi atraviese su aniversario afectado a la selección argentina se hizo costumbre por las fechas en las que se disputan los torneos internacionales con el conjunto nacional. El rosarino, nacido el 24 de junio, pasó muchos años de su vida soplando las velitas con ropa albiceleste. Y hoy no fue la excepción.

Pasada la medianoche, el grupo de referentes del plantel dirigido por Lionel Scaloni lo sorprendió en la habitación que comparte con Sergio Agüero y le dio una serie de obsequios (algunos en tono de broma) con los que amaneció. Las imágenes fueron difundidas por el mismísimo capitán argentino en las redes sociales. Y por esta vía también recibió miles de mensajes y saludos.

Entre los más destacados, hubo uno de Newell’s Old Boys, club en el que dio sus primeros pasos como futbolista antes de despegar al Barcelona en su adolescencia. Leo no se dio el gusto de vestir oficialmente la camiseta rojinegra de la que es hincha pero todavía están intactos los videos en los que hace goles en el predio Malvinas Argentinas de la Lepra y en un campeonato infantil disputado en Perú. En esta ocasión los ñulistas difundieron algunos de sus golazos cuando era niño y los mezclaron con los relatos de la actualidad de Sebastián Vignolo, Mariano Closs y Pablo Giralt, quienes narran hoy sus tantos en Barcelona y Argentina.

Y eso no fue todo, porque el grupo santafesino Los Palmeras, que no hace mucho irrumpió en el mundo del fútbol y se popularizó con su canción “Sabalero”, tocada en la previa a la final de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe (equipo con el que se identifica la banda) e Independiente del Valle de Ecuador, le dedicó una letra particular de ese tema. “Aeea, feliz cumple, Leo. Aeea, dale Messi, dale Messi”, fue el estribillo cumpleañero armado para el 10.

Lionel Messi se levantó con una sonrisa mientras prepara una nueva función con Argentina. El próximo lunes en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá (comenzará a las 21), el elenco conducido por Scaloni se medirá con Bolivia por la última jornada del Grupo A de la Copa América. El objetivo será volver a ganar y terminar así en la primera colocación de la zona, para de esa forma evitar un posible cruce con Brasil hasta la final del certamen. Lo más probable es que Ecuador o Venezuela sea el adversario en los cuartos de final (si Argentina es líder jugará el sábado 3 de julio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia).

SEGUIR LEYENDO: