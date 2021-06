Buena noticia para Marcelo Gallardo: Defensa y Justicia liberó a Enzo Fernández y será parte de la pretemporada de River en Orlando

Enzo Fernández explotó en rendimiento con Hernán Crespo como técnico de Defensa y Justicia (Foto: REUTERS)

La dirigencia de River cumplirá uno de los pedidos a Marcelo Gallardo antes de viajar a la pretemporada. Tras arduas negociaciones con Defensa y Justicia, Enzo Fernández regresará al Millonario y, salvo algún contratiempo, será parte del viaje que el primer plantel se trasladará a Orlando para intensificar tareas con miras a la segunda mitad de 2021. El deseo del futbolista de volver fueron claves para lograr destrabar las gestiones.

Desde el Halcón conversaron con el volante para conocer su deseo en busca de que las charlas con River llegaran a buen puerto, ya que la relación entre los clubes es muy positiva. El principal beneficiado de la acción es el Muñeco: recupera a un volante creativo que puede aportarle mucho al mediocampo y podrá comenzar a trabajar con él en lo inmediato porque mañana viernes todos se subirán a un avión con destino a Estados Unidos.

Enzo se sumará a una camada de juveniles que aparecieron casi de manera obligatoria por el brote de COVID-19 dentro del plantel. En manera de premio, Gallardo decidió llevar a un puñado de ellos al ESPN Wide World. Los elegidos por el entrenador son Alan Díaz (arquero), Tomás Lecanda (marcador central), Felipe Peña Biafore (mediocampista central), Tomás Galván (enganche) y el colombiano Flabián Lodoño Bedoya (delantero), el único que falta que debute en Primera.

El volante está listo para demostrar todo su talento en River (Foto: REUTERS)

El joven de 20 años entra en lugar de Leonardo Ponzio, quien fue diagnosticado de miocardítis a raíz de su contagio de coronavirus. El León no armará las valijas y se quedará en Buenos Aires para realizar una tranquila recuperación. En un principio, permanecerá entre 15 ó 20 días en reposo hasta ser nuevamente evaluado por el departamento médico de la institución. Lamentablemente, el no viajar a la pretemporada también implica no poder vacunarse contra el coronavirus y el futbolista de 39 años deberá aguardar su turno en Argentina.

Cabe destacar que las demás bajas del viaje a Orlando son todos aquellos que actualmente están representando a su seleccionado nacional en la Copa América. En esta selecta lista aparecen Nicolás de la Cruz (Uruguay), Franco Armani, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel (Argentina), Robert Rojas, David Martínez (Paraguay) y Rafael Santos Borré (Colombia), cuyo contrato con el club finaliza el 30 de junio, pero desde River no se rinden e intentan arreglar un nuevo contrato.

Otra presencia poco esperada en River Camp fue la de Paulo Díaz. El chileno estaba convocado para afrontar el torneo continental con Chile pero fue dado de baja de la lista por las mismas razones que hoy transita Leonardo Ponzio. Ya recuperado, estuvo en Ezeiza estos dos días de entrenamiento y viajará a Orlando. En los pasillos del Monumental todavía resta definir qué será del futuro de Nahuel Gallardo y Joaquín Arzura. Por otra parte, el vínculo de Jorge Moreira terminará el 30 de junio y quedará en libertad de acción de cara al próximo mercado de pases.

