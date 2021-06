En medio de los rumores sobre un posible regreso a River, Lucas Alario se perderá la Copa América

El delantero del Bayer Leverkusen se perdió las Eliminatorias porque no logró recuperarse de su lesión. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen





De los 33 jugadores que convocó Lionel Scaloni para los partidos de las Eliminatorias frente a Chile y Colombia, el entrenador debe reducir la nómina a 28 futbolistas para presentar en la Conmebol, de cara a la Copa América que se desarrollará en Brasil. Y el primer nombre que no estará en el torneo continental es el de Lucas Alario, quien no logró recuperarse de su lesión y no fue parte de la delegación que viajó a Barranquilla porque se quedó en Buenos Aires.

El plantel albiceleste capitaneado por Lionel Messi llegó ayer por la noche al aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado aproximadamente 10 kilómetros al sur del centro de Barranquilla, con 31 integrantes, ya que en Ezeiza se quedaron el arquero riverplatense, Franco Armani, al que los testeos le continúan dando positivo en coronavirus, y el delantero del Bayer Leverkusen.

El Pipa no se recuperó de la lesión que trajo desde Alemania y será uno de los cinco “cortados” por Scaloni después del martes, cuando el director técnico deba reducir la lista definitiva de convocados que participarán de la Copa América que se iniciará el domingo 13 de junio.

Mientras tanto, en River se entusiasman con la idea de repatriar al goleador, dado que Marcelo Gallardo continúa en la búsqueda de un atacante ante la inminente salida de Rafael Santos Borré. Como Alario todavía no resolvió su continuidad en el conjunto teutón (su vínculo finaliza en junio de 2022), la posibilidad de un préstamo para darle continuidad en los meses previos al Mundial de Qatar podría ser la llave del regreso de la figura que ganó 5 títulos con el Millonario, entre los que se destaca la Copa Libertadores del 2015.

Por su parte, Enzo Fernández, quien en agosto del año pasado había sido cedido a préstamo a Defensa y Justicia hasta diciembre del 2021, regresará el mes próximo para realizar la pretemporada con el equipo del Muñeco.

El joven de 20 años adelantará su regreso al club tras un préstamo sin opción de compra en el equipo de Florencio Varela, donde obtuvo la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con 33 partidos jugados que le bastaron para ser una de las figuras del equipo.

El volante central había sido prestado al Halcón para que tenga continuidad luego de ir al banco de suplentes el 27 de enero del 2019 ante Patronato y tras debutar en el elenco millonario el 4 de marzo del 2020 pasado frente a Liga de Quito.

El jugador oriundo de San Martín que llegó a Núñez para jugar en infantiles en el año 2010, realizó todas las inferiores en La Banda y en febrero del año pasado firmó su primer contrato hasta diciembre del 2023. Como “resarcimiento” y ante la solicitud del club de Florencio Varela que pretende un delantero (deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo), River le cedería a Benjamín Rollheiser o Lucas Beltrán.

