Nelson Vivas se reencontró tras un año y medio con su papá que sufre Alzheimer, y su relato emocionó al mundo del fútbol: los mensajes de Simeone y Verón

El mensaje de Nelson Vivas que conmovió a colegas y ex compañeros

-Alguna vez contaste que ese 7 a 0 es el último recuerdo futbolero de tu papá antes de sufrir Alzheimer.

-Sí. Le diagnosticaron la enfermedad, que no tiene cura. La medicación que existe logra que el avance sea más lento. Por suerte lo tenemos al Cabezón gracias al amor de mi vieja...

-Desde afuera no se logra entender exactamente el poder de la enfermedad. En la serie Vivir sin permiso, el protagonista la tiene. Y le pide a su ladero algo muy fuerte el día que no recuerde el nombre de sus hijos.

-A mí me pasó. Fue durísimo el día que mi papá no me conoció. Estábamos en San Nicolás, una de las últimas veces que lo vi este año. Yo creo que lo único bueno que tiene la enfermedad es que él, el involucrado, no tiene conciencia de lo que le está pasando. Sufrimos todos alrededor, pero él no. Si lo levantás, se levanta. Si lo sentás, se sienta. Si le das de comer, come. Es distinta a otras enfermedades que cuando vos sos consciente de que te estás muriendo muchas veces la pasás peor. Él por suerte no se da cuenta. Lo agradezco. Siempre trato de encontrar aun en lo malo algo para agradecer. O algo positivo.

En una entrevista publicada hace un año por Infobae, Nelson Vivas contaba cómo sobrellevaba su familia la enfermedad con la que convive su padre. Pues bien, el ex defensor de Boca, River y la selección argentina regresó al país tras consagrarse campeón con el Atlético Madrid, dado que forma parte del cuerpo técnico que comanda Diego Simeone. Y fue a visitar a sus padres, con los que se reencontró tras un año y medio. Su relato, que compartió en su cuenta de Instagram, emocionó al mundo del fútbol.

“Estacioné en la puerta de la casa donde me crié!!! Después de 1 año y medio sin verlos, Sale Elba (mi mamá). Sale Reynaldo (mi papá) se detiene, pone sus manos en la cintura, empieza a sonreír!!! Abre los brazos !! NOS ABRAZAMOS!! Le pregunto, quién soy? MI HIJO. Le pregunto cómo estás ? Ahora que te veo mejor, me dijo con una lucidez increíble!! GRACIAS DIOS POR ESTE INSTANTE!!!”, se emocionó el Chango, con pasado en el Inter de Italia y en el Arsenal inglés.

Su publicación tocó el corazón del mundo del fútbol. “Qué lindo David!”, comentó la Gata Fernández. Juan Sebastián Verón y Leo Rodríguez le dedicaron emojis de corazones, acompañándolo en un momento tan especial. “Disfrutá de ellos que es lo más lindo”, le escribió el Flaco Schiavi.

Y su compañero de ruta en el Aleti le dedicó el comentario más sentido. “Qué linda la vida, amigo, te estaba esperando el Viejo. Te quiero mucho, disfrutá de la familia!”, firmó el Cholo Simeone. Carla Pereyra, actual pareja del DT, completó el texto con un “Bendecidooo”.

