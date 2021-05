La premonitoria frase de Enzo Pérez que anticipó su histórica noche en el arco de River

Debido a un brote de coronavirus en River, Enzo Pérez fue arquero ante Independiente Santa Fe (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Enzo Pérez sigue sumando fundamentos para meterse entre los máximos ídolos de la historia millonaria. Pese a arrastrar una lesión muscular, el mendocino le pidió ir al arco a Marcelo Gallardo para que River pueda presentar 11 jugadores (el plantel de Núñez sufrió un fuerte brote de coronavirus) en el vital duelo ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a todos los pronósticos, los de Núñez se quedaron con una épica victoria por 2 a 1, lo que les permite seguir en carrera para conseguir el boleto a los octavos de final.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Juan Pablo Rossi, agente del deportista, contó los entretelones de cómo se produjo el desembarco del volante en River y develó una premonitoria frase sobre la chance de defender la portería de su amado club.

El posteo del representante de Enzo Pérez

“Esta foto es de enero del 2014.... puffff, si pasaron cosas. En ese momento, Enzo Pérez era jugador de Benfica, e iniciamos juntos algo que construimos en base al esfuerzo y al sacrificio (tratábamos de hacer un pollo a la parrilla que nunca nos salió, jaja). En esos tiempos, esos días y noches largas, hablábamos de muchas cosas y empezamos a planear el futuro con el Mundial de Brasil por delante y peleando con Benfica los tres torneos que se juegan.... pero siempre salía un tema ‘tabú’. ‘Yo quiero jugar en River’, me decías. ‘Primero el Mundial’, te dije. Gracias a Dios fuiste y es una historia conocida. Como siempre, con perfil bajo, calladito y sin vender humo, te metiste por la ventana. Después vino un grande de España, Valencia: cuatro años y medio de contrato y me dijiste ‘Gordo, después de acá quiero jugar en River’. ‘Perfecto, terminás el contrato acá y obvio, si se puede y están dadas las condiciones, me encantaría que puedas cumplir tu sueño, yo te voy a acompañar’”, comenzó su relato el representante.

El empresario, luego añadió: “Pasan dos años y medio en Valencia, mayo de 2017, y me acuerdo una charla en que me dijiste ‘quiero ir a River’. (Dije) ‘Tienen un montón de volantes, ¿o sí o sí querés tener lugar?’; (dijiste) ‘No me importa, con tal de ir voy al ARCO’. Me causó un poco de gracia, pero ahí me di cuenta de que era el momento. Querías llegar a los 31 años y con este entrenador (palabras tuyas). Pero no iba a terminar acá esta historia, porque después del primer partido, que debutaste en el Monumental contra Guaraní en la Copa Libertadores 2017, te dije ‘cumpliste tu sueño’; ‘Sí, pero ahora quiero ganar la Libertadores’, me tiraste al pasar. Y la ganaste, la más importante de todas. Entonces, los que te conocemos tan de cerca sabemos del corazón gigante que tenés, tu profesionalismo, tu compromiso, tu responsabilidad, y en los momentos difíciles sos el primero en poner la cara como lo hiciste el miércoles. Sé que valorás lo que hacés y lo tratás de disfrutar al máximo, aunque a veces en tipos como vos es difícil por las exigencias que te ponés día a día y nunca te conformás, siempre querés más (me asusta que quieras atajar, jajaj)”.

Enzo Pérez se convirtió en una pieza clave para Marcelo Gallardo. En su paso por la institución disputó 135 partidos, en los que aportó 4 goles y 4 asistencias y ganó un total de siete títulos: dos Copas Argentina, dos Supercopas de Argentina, dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Más allá de la broma de Rossi, en River esperan no tener que utilizar nuevamente al mediocampista en la función de arquero ante Fluminense. Los cuatro arqueros del plantel profesional (Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli) recibirán el alta epidemiológica el próximo lunes, por lo que podrían sumarse a las órdenes de Marcelo Gallardo.

A falta de una jornada, el Millonario lidera el Grupo D con 9 unidades, una más que el Flu. Luego aparecen Junior de Barranquilla, con 6, e Independiente Santa Fe, con 2.

