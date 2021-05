El profundo análisis de Gallardo por los puntos perdidos y por qué decidió resguardar a varios titulares

Marcelo Gallardo analizó el presente de River Plate (@fotobaires)

River Plate atraviesa un momento clave del semestre. Tras las derrotas ante San Lorenzo y Banfield en el ámbito local complicó su pasaje a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Esto, sumado al cansancio acumulado en algunos de sus futbolistas, llevó al entrenador a prescindir de alguno de sus jugadores para visitar mañana a Independiente Santa Fe, en un duelo correspondiente por la tercera fecha del Grupo D.

A los ya sabidas bajas de Matías Suárez y Jonatan Maidana ahora se sumaron las de Fabrizio Angileri, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré, quienes no viajarán a Colombia. Tras la práctica de esta mañana, Marcelo Gallardo volvió a tomar contacto con la prensa para analizar el presente de su equipo y el choque copero en un convulsionado territorio cafetero.

“Escuché que hablaban de la merma física y el desgaste. Yo considero que no. En los últimos cinco partidos, que jugamos como los otros equipos que juegan competencias internacionales, y si me dejo llevar por los 45 del segundo tiempo con Banfield... no me puedo dejar llevar por eso. Perdimos, pero es una circunstancia de juego. Yo debo evaluar esos 5 partidos, casi con el mismo equipo, y considero que el equipo se comportó físicamente bien y futbolísticamente en varios momentos fuimos mejor que el rival. Sí nos hacemos cargo de no ser lo efectivo en base a lo que generamos y los errores propios que le cedemos al rival y perdimos puntos. En lo global no creo que hayamos perdido físicamente. Es normal que algunos jugadores deben parar. Tenemos dos viajes a Colombia en una semana. Era el partido para hacer descansar a algunos jugadores. Pero hasta el domingo con Banfield, que debíamos ganar para acercarnos a la clasificación, esa fue la idea. Si medimos por resultados, pareciera que están cansados. Pero si ganábamos nadie decía nada. Tuvimos dos tiros en los palos y no pudimos convertir. Si esa pelota en vez de salir entra, por ahí se hablaba de otra cosa. Perdimos y se pone de manifiesto que no podemos jugar cada 3 días. Y sí podemos. Ya lo tenía planificado que iban a descansar. No me modificó el resultado”, comenzó su relato, explicando las razones de la rotación.

Con respecto a la posibilidad de modificar la forma de jugar debido a la irregularidad a lo largo del semestre, Napoleón sostuvo que “para mí sería más fácil afrontar los partidos de diferente manera, o tal vez prepararlos de otra manera, corriendo menos riesgos. Estar más sólidos atrás, guardar más jugadores en defensa para que el rival que enfrentemos tome el control y nos ataque y nosotros jugar de contragolpe, y sufriríamos mucho menos, y por ahí tendríamos mejores resultados. Pero podría suceder. Pero definimos jugar de una manera, que es la que aceptamos que nos representan. Con errores, y pagamos caros los errores. Tenemos que hacernos cargo de los errores, porque con poco nos dañan. Esa es una falencia mía. Pero cambiar las formas no las vamos a cambiar. Tenemos que resolver mejor las situaciones defensivas y las situaciones ofensivas. Los partidos se ganan en las dos áreas. Podría adoptar otra forma, pero no la siento ni me representa. Estamos dando algunas ventajas ofensivas y defensivas para que los rivales, con nada, nos conviertan. Ese es un gran punto a rever ”.

Gallardo, al ser consultado sobre el presente del equipo en la Copa de la Liga Profesional, no dudó: “Ha sido muy irregular el torneo. Algunos equipos se cortaron al inicio, pero después está muy parejo. Perdimos muchos puntos, es verdad. Si hago un análisis de los puntos que perdimos hoy estaríamos hablando de otra cosa. Perdimos puntos por nosotros mismos . Les concedimos la oportunidad a los rivales. Nos juegan a una situación puntual. Podríamos tener una diferencia de puntos distinta a la que tenemos. Yo no analizo los resultados. Me hago cargo de las situaciones. Atacamos y defendemos en equipo. Atacamos bien y nos faltó convertir y lo poco que nos atacan nos han convertido. Si fuéramos más mezquinos, estaríamos más sólidos y atacando cuando se puede... pero nosotros somos lo que somos. Intentaremos que se nos destaque por volver a ser un equipo mucho más confiable en todas sus líneas. Estamos a tiempo, eso es lo bueno”.

Otras frases destacadas:

“Borré y Girotti pueden hacerlo juntos en momentos puntuales, pero no pueden convivir todo el tiempo juntos porque a los dos les gusta el centro del área. Federico todavía tiene tiempo de aprendizaje. Desde fuera se tiene mucha ansiedad. Es un chico con mucho futuro, proyección, pero como todo chico no hay que darle toda esa responsabilidad de que tenga que asumir ese rol. Hay que estar tranquilo. Mañana Federico va a jugar, pero hay que estar tranquilo, no volverse loco. Los tiempos se tienen que dar de una manera natural”.

“Nunca hemos jugado con dos 9 fijos. Por momentos puntuales pueden jugar, pero no es una característica neutra durante nuestro ciclo en River”.

“Sé de algo (sobre las vacunas que brindará la Conmebol), pero no tengo una opinión concreta porque no han sido muy claros sobre cómo se otorgaría o cómo se generaría esa posibilidad. No puedo opinar porque no tengo claridad. No puedo hablar hipotéticamente sobre algo que no tengo claro”.

“Me cuesta hablar de por qué un jugador juega menos o más porque considero que todos están en las mismas posibilidades. Como le pasó a Bruno (Zuculini) le pasó a otros jugadores. Es normal. No tengo por qué estar aclarando por qué juega un jugador menos y otro más. Es en base a lo que observo y veo. Después los jugadores tienen la posibilidad de competir diariamente para mostrarme que pueden ser una solución o una alternativa. Está dentro de las posibilidades dentro de una competencia interna donde luego yo decido quién juega y quién no”.

“Si te sentás en una tribuna, uno de los jugadores que te van a llamar la atención es Carrascal porque tiene un talento natural y puede desequilibrar. Como esto es actualidad, necesito respuestas para sostenerse en el plantel y pedir jugar. Mañana Carrascal tendrá la oportunidad y esperemos que la pueda aprovechar porque tiene esa impronta de poder desequilibrar en cualquier momento”.

“No sé quién lo dice. Debieran informarse, porque desde que empezó el torneo no he hablado. Incluso ganando no he ganado. No hay algo estipulado. Pero siempre hay alguien para agarrarse de algo para molestar. Yo sé bien lo que hago, no hay ningún tipo de soberbia. Siempre me comporté igual. Las miserias humanas están en todos lados. Es algo que algunos aprovechan para sacar la cabeza, motivo o razón, para poder golpear. No les llevo el apunte. Sí escucho la crítica objetiva. Lo de si hablás o no es de oportunistas mediocres. No puedo darle de comer a todos”.

SEGUIR LEYENDO: