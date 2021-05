Ruggeri detectó cuál fue el error de River en el gol de Banfield: qué hubiera hecho la defensa de Argentina en el Mundial 86

Ruggeri analizó el gol de Banfield a River y lo comparó con la defensa de Argentina en México 86

River perdió con Banfield y complicó sus chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa de La Liga. El Millonario deberá vencer a Aldosivi en el estadio Monumental en la última jornada para cumplir con el objetivo sin depender de otro resultado.

Como viene ocurriendo en los últimos encuentros, el equipo de Marcelo Gallardo mostró un serio déficit defensivo. Esta vez la mala coordinación entre los centrales provocó el gol de Juan Pablo Álvarez para el triunfo por la mínima de Banfield. Oscar Ruggeri, ex defensor campeón con la selección argentina en México 1986, analizó el gol del Taladro, que fue muy similar al que le convirtió Flamengo a River en la final de la Copa Libertadores 2019, en la que el cuadro brasileño dio vuelta el partido en los últimos tres minutos y se adjudicó el título continental.

“Le pasó la mitad de cancha con pelotas allá arriba, a pelear allá arriba. No fue de casualidad eh”, fue el primer análisis del Cabezón sobre la estrategia que utilizó el Banfield de Javier Sanguinetti y que tanto complicó al River de Marcelo Gallardo. “Yo hago una pregunta, fijate el líbero (Robert Rojas) que se pasa de los dos centrales... El libero queda adelante de los dos centrales... Si va a salir así, el libero tiene que ir y romper todo, pelota jugador... ¡Pero no, salió y se frenó!”, criticó la palabra más que autorizada y el ex férreo marcador central de Boca, River, Real Madrid y San Lorenzo, entre otros.

“Yo trabajé durante ocho años con línea de tres en el fondo: si vas a jugar así, el líbero nunca tiene que ir a cabecear. Si sale, un delantero peina la pelota y el otro se va mano a mano...”, continuó el Cabezón en clara alusión al equipo que integró en la Selección bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo entre 1982 y 1990. En México 86, la defensa la integraron Ruggeri, Tata Brown y José Cuciuffo, mientras que en Italia 90, en la final, jugaron Serrizuela y Juan Simón junto al Cabezón.

“El líbero está para solucionar los problemas de los otros dos marcadores centrales que están marcando a dos delanteros. Siempre tiene que pensar que los dos que tiene adelante van a fallar”, agregó sobre la acción puntual en el gol de Álvarez, que nació con el pelotazo del arquero Arboleda, Pons se anticipó a Enzo Pérez y la peinó, dejando a medio camino Paulo Díaz y Rober Rojas, el principal apuntado por el ex capitán argentino.

Para terminar, durante el programa ESPN F90 donde es uno de sus panelistas, Ruggeri sostuvo que River está sufriendo la ausencia de Lucas Martínez Quarta. “En defensa, perdió calidad. Estaba bárbaro, lo había potenciado Pinola y después al revés”, remarcó.

