Concentración y desayuno especial: el itinerario de madrugada que implementará Boca antes de jugar con Lanús a las 10 de la mañana

Miguel Ángel Russo sabe que en épocas de definición no puede dejar ningún detalle librado al azar. Boca se jugará cosas importantes en el mes de mayo: el primer objetivo será sellar la clasificación a la Fase Final de la Copa de la Liga y luego buscará definir su pasaje a los octavos de final de la Libertadores (mientras aguarda por fecha y sede del cruce de octavos por Copa Argentina ante River). El rival de mañana será Lanús, al que recibirá en el inédito horario de las 10 de la mañana. El cuerpo técnico previó todos los detalles de la agenda, desde la concentración hasta la alimentación y el descanso previo...

En principio, se diagramó un plan como si se tratara de una jornada de entrenamiento con la diferencia del cambio de escenario (la Bombonera por el Centro de Entrenamiento de Ezeiza). Y si bien se barajó hasta ayer la posibilidad de no concentrar, finalmente Russo prefirió agrupar al plantel xeneize en el Hotel Intercontinental, situado a escasos 10 minutos del estadio. De esta forma evitará cualquier tipo de inconveniente o percance que pueda sufrir alguno de sus dirigidos.

Los jugadores se reunirán en la jornada de hoy después del entrenamiento matutino y anticiparán lo máximo posible los horarios de la cena (se encontrarán en el barrio de Balvarena antes de sentarse a la mesa) y descanso, teniendo en cuenta que tendrán que madrugar. Por la adrenalina que genera un partido oficial, a más de uno le costará pegar un ojo, sobre todo a los juveniles que se están mostrando en Primera. Y eso puede originar trastornos a la hora de salir a la cancha.

Los jugadores y una dieta particular antes de salir a jugar contra Lanús a media mañana

Un especialista en nutrición y cercano al Mundo Boca le confió a este medio que seguramente se trate de imitar al máximo posible el desayuno de un entrenamiento habitual aunque con algunos detalles. Generalmente se implementan hidratos de carbono de fácil digestión antes de la rutina física y, en algunos casos, se baja la cantidad de fibras para evitar la distensión. En cada caso particular se ajustará la cantidad de alimentos según su utilización en el equipo. Por ejemplo, un titular que tendrá mayor gasto de energías deberá tener mayor reservas.

Son requeridos los alimentos que el jugador tolera, conoce y está acostumbrado a desayunar habitualmente: pan tostado, mermeladas, cereales, pancakes, avena y otros. Y otro punto clave en la primera comida del día será la hidratación a través de infusiones y agua. Todo engloba la misión de contar con reservas para afrontar el gran desgaste físico de un encuentro oficial. En líneas generales, un jugador de fútbol registra seis ingestas a lo largo de cada jornada: 1) desayuno, 2) colación posterior al entrenamiento matutino, 3) almuerzo, 4) merienda, 5) colación posterior al entrenamiento vespertino y 6) cena.

Contemplando que el micro con los futbolistas suele llegar al menos una hora y media antes de los partidos (8:30 en este caso), para las 8 de la mañana ya tendrían que estar listos para subirse al vehículo. Entonces el desayuno buffete en el Hotel se servirá a partir de las 7 para adelantar la digestión antes de la entrada en calor y el pitazo inicial.

La Bombonera albergará acción en el particular horario de las 10 de la mañana (@bocajrsoficial)

Y post partido también habrá vianda para todo el plantel antes de ser liberado por apenas unas horas, ya que el lunes se entrenará y partirá rumbo a Guayaquil, ciudad en la que enfrentará a Barcelona de Ecuador el martes por la noche por la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

El encuentro frente al Granate será trascendental para Boca, que pretende asegurarse el boleto a la siguiente instancia de la Copa Nacional para enfocarse -al menos una semana- en la Libertadores. En caso de ganar, Russo podrá permitirse darles descanso a los titulares en el duelo del fin de semana que viene ante Patronato en Paraná.

Aunque no está confirmado, el once para recibir a Lanús en turno matutino estaría conformado por: Javier García; Julio Buffarini, Renzo Giampaoli, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Leonardo Jara, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Exequiel Zeballos y Franco Soldano. No se descarta que aparezcan otros nombres como el caso de Carlos Tevez, quien podría ser preservado en el viaje a suelo ecuatoriano.

