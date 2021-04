El boxeador Maximiliano Verón fue hospitalizado tras perder por KO: denuncian que le robaron el dinero de la pelea cuando se descompensó

El KO de Gustavo Lemos a Maximiliano Verón

Maximiliano Verón pelea por su vida en un hospital de Rosario, mientras aquellos que lo acompañan día a día esperan a su lado que la evolución sea favorable. La derrota por nocaut el último sábado ante Gustavo Lemos no fue una pelea más. El evento decantó en un momento de máxima preocupación que, para colmo, estuvo acompañado por un hecho lamentable: denunciaron que le robaron el dinero de la bolsa que le correspondía por el evento.

El pugilista de 32 años retornaba acompañado por su entrenador desde el Polideportivo José Arijón de Desvío Arijón en Santa Fe rumbo a Buenos Aires cuando se descompensó en el camino. Decidieron llevarlo de manera urgente a un centro hospitalario de Rosario para que fuera atendido y a las horas fue trasladado a otro hospital: allí su entrenador notó que faltaban los 270.000 pesos que había cobrado el boxeador por la pelea y llevaba guardado en el bolsillo de su campera, según consta en la denuncia que compartió el medio especializado A la vera del ring.

“Maxi está estable. Le van a ir sacando los sedantes de a poco para ver cómo reacciona. La tomografía que le habían hecho salió satisfactoria, no hay sangrado, se le desinflamó el cerebro. Estamos esperando y rezando para su pronta recuperación. En cuanto a lo del robo, ya hice la denuncia y ahora la voy a pasar a los abogados. Lo más importante es la salud de Maxi”, declaró ante Infobae Marcelo Cerrezuela, su entrenador y quien firmó la denuncia policial que radicó.

Verón debió ser operado de urgencia tras descompensarse a raíz de un sangrado cerebral. En las últimas horas, también se informó que el testeo de rutina que le realizaron detectó que tiene coronavirus.

La presentación se realizó en la Comisaría N° 10 de Rosario y el hecho se conoció públicamente en las últimas horas: “Maxi ingresó consciente al hospital Alberdi. Él había guardado el dinero en un bolsillo interno de una campera, que tiene cierre. Cuando se descompensó y fuimos al hospital, llegó con mucho dolor, pidiendo ayuda, casi gritando, diciendo que le dolía la cabeza”, había detallado Cerrezuela en declaraciones que recogió el medio TyC Sports.

Verón debió ser operado tras la pelea

El ingreso al Hospital Alberdi, según consta en la presentación ante la Policía, se desarrolló alrededor de la 1 de la mañana, pero su entrenador no pudo acompañarlo en el interior del lugar por el protocolo COVID-19 que existe en todos los centros médicos del país ante la pandemia. Una hora más tarde, ya con Maxi inconsciente y con respiración asistida, se determinó trasladarlo al HECA. Allí Cerrezuela denunció que notó que el dinero ya no estaba en la campera una vez que se acercó al deportista en la camilla cuando estaban llevándolo al otro centro de salud: “Al acercarme a admisión a preguntar por el dinero, me dijeron que Maximiliano había ingresado sin plata”, señala la denuncia.

Maxi pelea por su vida desde entonces, luego de marcharse por su propios medios del polideportivo de Santa Fe tras haber sido derrotado por KO por Tito Lemos, uno de los pugilistas más destacados del país. Al combate pautado a 10 asaltos lo detuvo el juez Mario González cuando todavía restaban 2 minutos para finalizar el 8° round de ese combate por el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El horario que marcaba la televisación de ese momento indicaba que el final de la pelea fue unos pocos minutos antes de las 12 de la noche. Apenas dos horas más tarde, era trasladado al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez por la complejidad de su cuadro y allí fue operado de urgencia.

Apodado el Picante, es un deportista que inició su carrera rentada en el 2014 y cuenta con 18 presentaciones oficiales. 12 victorias (4KO) y 4 derrotas (2KO), con dos sin decisión. Las buenas estadísticas le permitieron subirse al cuadrilátero el último fin de semana contra Lemos, un pugilista de 25 años que está invicto con sus 27 triunfos (17KO) y es uno de los nombres del futuro en la disciplina dentro del país. Para entonces, Verón llevaba ya más de un año sin subirse a los cuadriláteros teniendo en cuenta que su última presentación previa había sido en noviembre del 2019, con victoria en las tarjetas ante Diego Ramírez.

