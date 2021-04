Reprogramaron los horarios de la Fecha 10 de la Copa de la Liga: el cronograma de los partidos de este fin de semana

Vélez-Huracán, planificado para las 19.15 de este viernes, se adelantó una hora: jugarán a las 18 (FotoBaires)

Los cambios de horario de urgencia a raíz del decreto que publicó el Gobierno Nacional que, entre otras cosas, restringe la movilidad en el AMBA obligaron a modificar rápidamente el cronograma de la fecha 10 de la Copa de la Liga cuando ya se estaba disputando el encuentro entre Talleres y Unión en Córdoba.

El nuevo calendario impactará de lleno en la jornada de este viernes, ya que Vélez-Huracán debió adelantarse una hora para que el inicio del partido se desarrolle desde las 18 tal cual es el pedido cuando el encuentro estaba planificado a las 19.15. Cabe destacar que la noticia de la modificación del horario se hizo oficial a menos de cuatro horas del arranque del encuentro en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

En total, seis encuentros cambiaron sus horarios para este fin de semana: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors, Boca vs. Atlético Tucumán, Arsenal vs. Racing, Independiente vs. Defensa y Justicia y Banfield vs. Platense, más allá del mencionado entre el Fortín y el Globo.

“La Asociación del Fútbol informa que los partidos de sus categorías profesionales están siendo reprogramados, adecuándose a los horarios dispuestos en el Decreto Nacional de Urgencia 241-2021″ informaron desde la casa madre situada en calle Viamonte luego de que el presidente Alberto Fernández impusiera una restricción de circulación desde las 20 hasta las 6 horas en el AMBA, zona compuesta por la Ciudad autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

La restricción y modificación en los cronogramas del fútbol nacional que comprenderá todas las categorías seguramente se extiendan a partir de las próximas semanas, como mínimo, hasta fines de abril. No solamente en los campeonatos regulares sino también en los que se disputen por la Copa Argentina dentro de la zona del AMBA. Restará determinar si son adelantados los compromisos de los equipos que disputarán a partir de la semana que viene las copas internacionales (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, Vélez, Argentinos Juniors en la Libertadores; Independiente, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí y Lanús en la Sudamericana).

Vale mencionar que en la jornada de ayer Fernández había tomado una postura cautelosa respecto a la realización de la Copa América que se pospuso el año pasado por la pandemia del coronavirus y está pautada para el mes de junio en Argentina y Colombia: “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”.

LOS NUEVOS HORARIOS DE LA FECHA 10

VIERNES 16-4

17.00: Aldosivi vs. Rosario Central

18.00: Vélez vs. Huracán

21.30: Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. River

SÁBADO 17-4

13.30: Sarmiento vs. Lanús

15.45: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors

18.00: Boca vs. Atlético Tucumán

20.15: Newell’s vs. Patronato

DOMINGO 18-4

13:30: Arsenal vs. Racing

15.45: Estudiantes (L) vs. Gimnasia

18.00: Independiente vs. Defensa y Justicia

21.00: Colón vs. Godoy Cruz

LUNES 19-4

18.00: Banfield vs. Platense

