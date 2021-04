La AFA anunció que reprogramará los partidos de todas las categorías para adecuarse al decreto del Gobierno

Los partidos en el AMBA deberán finalizar a las 20 a raíz del decreto del Gobierno Nacional (FotoBaires)

Las medidas que dictaminó el Gobierno Nacional durante los últimos días para intentar frenar la curva de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvieron un impacto directo en el fútbol argentino: la AFA informó que reprogramará los partidos para adecuarse al decreto que restringe la movilidad en el AMBA. Por ende, los partidos planificados en esa región deberán comenzar a las 18 horas como último horario posible para cumplir con el dictamen.

El presidente Alberto Fernández impuso una restricción a la circulación de 20 a 6 en el AMBA, la zona que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Frente a esto, y al mismo tiempo que la fecha 10 ya se había iniciado, la AFA adelantó en sus redes sociales: “La Asociación del Fútbol informa que los partidos de sus categorías profesionales están siendo reprogramados, adecuándose a los horarios dispuestos en el Decreto Nacional de Urgencia 241-2021″.

La 10ª fecha de la Copa de la Liga, el torneo principal del país, comenzó durante la misma tarde de este viernes en Córdoba. Pero en la planificación hay varios eventos que no cumplen con el decreto, como por ejemplo el que disputarán esta tarde Vélez y Huracán en el Estadio José Amalfitani de Liniers desde las 19.15.

Sin embargo, no es el único ya que el sábado jugarán en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo contra Argentinos Juniors (18.30hs) y Boca recibirá en la Bombonera a Atlético Tucumán (21.30hs). El domingo también hay compromisos que incumplirían esa normativa: Arsenal vs. Racing en Sarandí (18.30hs) e Independiente vs. Defensa y Justicia en Avellaneda (21.00hs). El tema se repite en el cronograma pautado para el lunes: Banfield jugará ante Platense en el Florencio Sola desde las 21.15.

Pero no es lo único a tener en cuenta, ya que la Liga Profesional dio a conocer durante el mediodía de este viernes el cronograma de la fecha 11 y hay cinco encuentros pautados en el AMBA fuera del horario pedido: Huracán vs. Boca (18.30 del sábado), River vs. San Lorenzo (18.30 del domingo), Racing vs. Colón (21.00 del domingo), Platense-Aldosivi (19.00 del lunes) y Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (21.15 del lunes).

A este análisis hay que sumarle los cotejos planificados este mismo fin de semana fuera del horario permitido en el AMBA de la Primera Nacional (dos esta fecha) y la B Metropolitana (uno).

Las distintas medidas entraron en vigencia a partir de las 0 horas de este viernes 16 de abril, el mismo día donde comenzaba la 10ª de la Liga Profesional. Si bien la restricción de la circulación nocturna en el Área Metropolitana de Buenos Aires es entre las 20 y las 6 de la mañana, las actividades comerciales sólo tienen permiso para funcionar desde las 9 hasta las 19; fuera de ese horario los locales deberán permanecer cerrados.

