“Es una lástima que el hombre se sienta menos porque una mujer le gane”: la denuncia de la piloto Ianina Zanazzi tras ser perjudicada en una carrera

Desde su irrupción en el automovilismo nacional, Ianina Zanazzi dejó su sello. Es la primera mujer que les ganó a los hombres en pista con autos de carrera, en una competencia de la extinta Fórmula Súper Renault en Río Cuarto, en 1999. Siempre mostró su personalidad y nunca se guardó nada arriba y abajo del coche. Tampoco a la hora de declarar, y otro ejemplo fue este domingo cuando estalló por unos toques en pista con otros competidores del Top Race Series, categoría en la que volvió a ponerse el buzo.

Fue en la apertura del campeonato corrida este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. El sábado fue tercera en el sprint, que es una competencia corta de cinco giros. Pero la verdad estuvo el domingo con la final a 15 vueltas. Ianina peleó por la punta, pero una serie de roces la perjudicaron y terminó decimotercera entre 18 competidores.

Al bajarse de su Toyota, Zanazzi disparó con munición gruesa: “Es una lástima que el hombre se sienta menos hombre porque una mujer le gane una posición. Me parece que hay muchos hombres que tienen las bolas de sobra, que las usen a fin de año para decorar el árbol de Navidad. Si no les gusta que una mujer esté adelante, que empiecen a sacar cita con los psicólogos, los voy a estar molestando en todas las carreras”, dijo en diálogo con Carburando.

Ianina luego de completar el podio el sábado (ianinazanazziok).

Los comisarios deportivos analizaron las imágenes de lo que pasó en la pista y le dieron razón al menos con uno de sus colegas, Ariel Persia, quien fue recargado por una maniobra peligrosa en contra de ella.

La carrera del domingo fue ganada por Diego Verriello (Fiat), el gran dominador de todo el fin de semana. El podio lo completaron Miguel Otero (Toyota) y Lucas Gambarte (Ford).

Ianina suele hablar sin pelos en la lengua y hasta criticó la escudería femenina que está en la división menor, el Top Race Junior, y en charla con Vuelta Previa dijo que “me gusta lo del equipo femenino, pero no me termina de cerrar que no acepten hombres, es como un doble mensaje. A mí me gusta ganarme el lugar. Tengo otra forma, ni mejor ni peor”.

Luego de su histórico triunfo en Río Cuarto hace 22 años, Zanazzi pegó el salto a la Clase B de la Fórmula 3 Sudamericana, donde fue subcampeona en 2000. Se fue a Europa, donde compitió en diversas categorías promocionales y equipos reconocidos como el del recordado Adrián Campos, el mentor de Fernando Alonso.

Por falta de presupuesto retornó al país donde dejó la actividad y priorizó dedicarse a sus hijos. En 2018 volvió a correr y fue campeona de la Porsche GT3 Cup Trophy Argentina. En 2019 se sumó a la división mayor del Top Race y también llegó al TC Pista Mouras, la cuarta categoría de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y que es el primer escalón para llegar al TC.

Tras el receso por la pandemia, volvió a tener su lugar en el automovilismo y en la temporada 2021 arrancó con todo y avisó que va por más.

En acción con el Toyota del Top Race Series (Prensa Top Race).

SEGUIR LEYENDO