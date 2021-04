Un perfil definido y ¿hay chances de un tapado?: la Selección olímpica de fútbol analiza usar las tres fichas de mayores para los Juegos

El Bocha ya ha logrado conformar equipos competitivos pese a las negativas en las citaciones (Twitter: @Argentina)

Serán 18 nombres, 16 jugadores de campo y dos arqueros, los que elegirá Fernando Batista para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como por la pandemia de COVID-19 la cita se mudó de 2020 a 2021, la edad límite para la citación pasó de 23 a 24 años. Sin embargo, el Bocha confirmó que, ante las dificultades que ofrecen las convocatorias (sobre todo en el exterior, porque no es obligatorio para los clubes ceder a sus futbolistas), hoy analiza apelar a las tres (o a alguna de las tres) fichas de mayores autorizadas.

“Por ahí está la posibilidad de poder contar en algún puesto específico con algún jugador mayor de 24 años, porque también el torneo me da esa posibilidad. Con el cuerpo técnico estamos viendo y estudiando. Por ahí en algún puesto en especial; llegado el momento, veremos. Puede estar la posibilidad de que haya algún mayor jugando los Juegos Olímpicos en julio y agosto”, declaró en radio La Red el ex defensor de Argentinos Juniors y San Lorenzo.

Hace un año, Batista había subrayado que prefería no usar las fichas de mayores: tiene la ventaja de que el grueso de los jugadores que evalúa pasaron por sus manos en el Sub 20, los Juegos Panamericanos o el Preolímpico. Claro, el problema es la falta de tiempo de trabajo, algo que se potenció por la pandemia. El seleccionado Sub 24 aprovechó la Fecha FIFA (en la que se suspendieron las Eliminatorias a nivel sudamericano) para disputar dos amistosos ante Japón (victoria 1-0 y derrota 3-0). Allí, hubo futbolistas con los que no pudo contar y terminó observando a otros, además de sacar conclusiones para la nómina definitiva.

“Para cada puesto tenemos un plan A, un plan B y un plan C, no sólo por las dificultades que podemos sufrir si no nos ceden a los jugadores, sino también porque muchos pueden llegar a ser vendidos en el medio”, le indicaron a Infobae desde el predio de Ezeiza.

El combinado olímpico recibió una invitación que probablemente acepte: jugar el torneo Esperanzas de Toulón entre fines de de mayo y principios de junio. El tradicional certamen es habitualmente Sub 21, pero aprovechando la coyuntura en esta oportunidad corrió el límite de edad a 24, y ofrece una posibilidad de rodaje necesaria. Pero cada uno de los pasos estará coordinado con la Selección Mayor. ¿Por qué? Scaloni y compañía también tienen que disputar la Copa América en Argentina y Colombia. Y, si bien los torneos no se pisan en el calendario, cuando uno termina, empieza el otro.

“Si pudiésemos llevar a un jugador que participe de la Copa América, estaría vinculado a la Selección desde el 1° de junio hasta el 10 de agosto. Hay que ver si su club de origen lo cede tanto tiempo”, detalla una de las dificultades una fuente del predio albiceleste.

A los duelos ante Japón, por caso, Batista llevó al arquero Jeremías Ledesma, del Cádiz de España (28 años). Conan podría tranquilamente ocupar una plaza de mayores, pero dependerá de si entra o no en el listado de la Selección mayor para la Copa América. He ahí una ficha en la que podría haber un mayor de 24: la valla.

Conan Ledesma fue citado como Mayor a la Selección Sub 24 de cara a los amistosos ante Japón (EFE / Salvador Sas/Archivo)

“Estamos estudiando jugadores de mayor experiencia en la Selección, que puedan transmitirles a los chicos el significado de la camiseta, pero que también lo puedan volcar al campo de juego”, indican desde el cuerpo técnico del Bocha. He ahí el perfil buscado.

Hay una base que ya sale de memoria en el universo Batista. Neuhén Pérez, Santiago Colombatto y Adolfo Gaich, por ejemplo, lucen como fijas, si sus clubes los ceden. Hay otros que dependerá de la generosidad de los dueños de sus fichas, como el caso de Julián Álvarez, pollo del DT desde antes que tuviera continuidad en River.

¿Entre los mayores puede aparecer algún tapado? Todo va a estar atado a la nómina que pueda conformar, a la piezas prioritarias de las que pueda disponer. Argentina ganó dos veces la medalla de oro en los Juegos Olímpicos: sucedió en 2004 y 2008. Roberto Ayala, Gabriel Heinze y el Kily González fueron los mayores elegidos por Marcelo Bielsa en Atenas. Nicolás Burdisso, Javier Mascherano y Juan Román Riquelme resultaron seleccionados por el Checho Batista en Beijing.

En un panorama convulsionado por la crisis del COVID-19, Fernando Batista otea el menú y hace cuentas. En abril deberá entregar una preselección. ¿Contará con fichas de mayores?

