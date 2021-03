La selección italiana tiene en sus planes convocar a un futbolista de Boca

La Azzurra tiene en carpeta a uno de los jóvenes valores del plantel de Russo (REUTERS/Alejandro Pagni)

Boca fue y sigue siendo una vidriera mundial. Así lo demuestran las últimas informaciones que hablan del seguimiento de la selección italiana a una de sus figuras. Desde la Azzurra, comandada por Roberto Mancini, tienen en carpeta a uno de los últimos grandes valores que el Xeneize formó y promovió desde sus juveniles. Se trata de Nicolás Capaldo.

El pampeano de 22 años se convirtió en una fija para los últimos dos entrenadores boquenses. Empezó a tener continuidad con Gustavo Alfaro y definitivamente se terminó de ganar su lugar con Miguel Ángel Russo, quien lo ponderó una vez más durante la última conferencia de prensa tras el empate contra Independiente. “A Capaldo le gusta jugar en esa posición, rompe y va al ataque”, mencionó el DT en referencia al desenvolvimiento del hoy carrilero derecho que tiene Boca.

Justamente la versatilidad del jugador surgido en la cantera de Club Deportivo Mac Allister es lo que lo hace aún más valorado. Acostumbrado a jugar en inferiores de volante por derecha o mediocampista central (solo o acompañado), para Russo fue rueda de auxilio como marcador de punta derecho (con línea de 4) y ahora como lateral-volante derecho (con tres centrales atrás).

Capaldo se está adaptando a una nueva posición: es carrilero por derecha en un Boca con línea de 3 (REUTERS/Marcelo Endelli)

Hay un dato que es fundamental a la hora de hablar del interés de los italianos por Nico: un ex compañero suyo como Daniele De Rossi acaba de sumarse al cuerpo técnico de Mancini en la Nazionale. Lele convivió durante un semestre con una de las últimas joyas formadas en las categorías menores del club azul y oro y conoce bien el potencial que tiene. Junto a Iván Marcone, De Rossi y Capaldo formaron un triple 5 con el que Boca rescató un empate del Monumental en 2019 cuando todavía Alfaro era entrenador.

Más allá de lo tentadora que puede llegar a resultar esta propuesta, Capaldo tiene alta consideración en la Selección Sub 23 comandada por Fernando Batista (en la última gira por Japón no fue citado ninguno de los futbolistas de Boca por un acuerdo entre la federación y el club) y hasta Lionel Scaloni lo tiene en cuenta para posibles futuras convocatorias. Esta es la principal razón por la que el número 14 no optaría por vestir la camiseta azzurra, más allá de las puertas que se le abrirían en Europa tras una citación internacional con Italia.

Capaldo vive el presente y proyecta un futuro albiceleste aunque habrá que esperar por el grado de insistencia que tendrán los italianos para naturalizarlo, teniendo en cuenta que así lo permite el reformado reglamento de la FIFA que indica que el mediocampista todoterreno de Boca está habilitado para pedir el cambio de combinado nacional pese a haber disputado compromisos con las juveniles de Argentina.

