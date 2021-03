El Barcelona de Messi, otras potencias europeas y el sueño de todo Independiente: los 7 posibles destinos del Kun Agüero

Sergio Agüero busca club: los 7 interesados (REUTERS/Gareth Copley)

Tal como se presumía, Sergio Agüero no continuará en el Manchester City. El delantero argentino se despidió del elenco ciudadano a través de una carta que publicó en las redes sociales. “Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional”, escribió el Kun, quien no renovará su vínculo que se vence a mitad de año.

Tras su llegada al conjunto británico en 2011, Agüero se transformó en el máximo goleador histórico del club y en el extranjero con más gritos en la Premier League, superando a Thierry Henry. “Diez temporadas con logros importantísimos, en las que me pude convertirme además en el goleador histórico y en las que forjé un vínculo indestructible con toda la gente del club, a la que siempre llevaré en mi corazón”, continuó el argentino, quien ya es una leyenda en Inglaterra.

“Me tocó llegar en 2011, en una etapa de reconstrucción, y junto con la visión de sus propietarios y el aporte de distintos jugadores logramos colocarlo en lo más alto, entre los más importantes del mundo”, resaltó el delantero, de 32 años. “Le tocará a otros ahora mantenerlo en ese lugar de privilegio donde merece seguir estando. En lo personal, continuaré dándole todo en lo que queda de la temporada para ganar otros títulos y darle más alegrías a la gente. Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel”, concluyó su texto, que cerró con su rúbrica.

A partir de ahora, varias potencias del mundo intentarán quedarse con sus servicios. Por supuesto, el Barcelona de Messi es el que pica en punta por su amistad con La Pulga, pero no el único. PSG, Juventus y hasta Independiente de Avellaneda guardan expectantes. Un repaso por todos los destinos posibles del Kun Agüero.

Barcelona

La opción del conjunto español es la más fuerte. El club catalán necesita un centrodelantero, luego de la partida de Luis Suárez al Atlético de Madrid, y además le serviría como método para tentar a Lionel Messi de quedarse un tiempo más vistiendo la camiseta azulgrana. Si bien ninguna voz oficial se ha referido al asunto, los principales periódicos españoles aseguran que el interés es real y que la nueva dirigencia de Joan Laporta hará el esfuerzo.

PSG

Los medios europeos, como Mundo Deportivo, afirmaron que Mauricio Pochettino lo pidió expresamente. El DT lo conoce de haberlo enfrentado con el Tottenham en la Premier League. Allí también se encuentran otros compatriotas como Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. Por supuesto, su contratación podría ser una llave para seducir a Lionel Messi, quien también podría quedar en libertad de acción si no arregla su renovación con el Barcelona.

Juventus

El poderoso equipo italiano también se sumó a la lista de interesados. El elenco de Turín planea una reestructuración de la plantilla, que podría perder a Cristiano Ronaldo. De concretarse esta transferencia, la Juve podría apuntar sus cañones de reemplazo al Kun, quien podría tener así su primer paso por la Serie A.

Tottenham y Chelsea

Los dos clubes de la Premier League también desean quedarse con el delantero argentino. José Mourinho siempre ha tenido palabras de respeto hacia el Kun y su llegada caería bien al equipo de Londres que parece necesitar más fuego ofensivo del que tiene con Harry Kane. Mientras que los blues, clasificados a cuartos de final de la Champions, han traído grandes talentos jóvenes en el último mercado de pases, como Timo Werner, Kai Havertz y Hakim Ziyech, a quienes les vendría bien compartir cancha con alguien de experiencia como el ex Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid

Justamente, el Colchonero es la otra opción que baraja el sitio británico. El equipo de Diego Simeone que viene de ser eliminado de la Champions es líder de La Liga y cuenta con uno de los máximos goleadores del certamen, Luis Suárez. Sin embargo, sin el uruguayo en cancha, no tiene demasiadas variantes en la parte alta y la llegada del Kun, hombre que conoce lo que es vestir esa camiseta, ya que lo hizo entre 2006 y 2011, sería ideal para suplir una posible ausencia de Lucho. Además, ambos podrían conformar una delantera temible en Europa.

Independiente

El sueño de todos los hinchas del Rojo de Argentina sigue latente cada año. Al conocer la decisión del propio delantero aún más. Sin embargo, esta sería la opción menos viable, ya que Agüero manifestó que por el momento no planea retornar a su país natal.

