Las imprevistas críticas de Ruggeri como televidente: imitó a sus compañeros de programa y bromeó con Sebastián Domínguez

Ruggeri sobre sus compañeros de programa

Todo se disparó a partir de un debate futbolero entre el Chavo Fucks y el Cholo Sottile. En el medio de la discusión, Oscar Ruggeri se metió y le dio paso a su show. El ex defensor relató cómo vio el programa desde su casa como televidente y detalló cuál es el rol que ocupa cada uno entre las carcajadas de sus compañeros.

“Ayer los vi. Como espectador los vi. Me parece bien, pero hubo momentos que hablaron todos juntos. Ahí me di cuenta que estamos equivocándonos. Porque no se entendía. El Chavo que él quiere explicar y no lo dejan terminar nunca. El chiquito es el pekinés que se quiere pelear con el Gran Danés y después no pasa nada. Grita, grita, grita...”, inició su relato apuntando contra Fucks y Arcucci.

Luego llegó el momento de hablar sobre Sebastián Domínguez, que ocupa el rol de analista. “Seba de la nada. Ahí tenés que levantar el volumen. No se lo escucha tan bien. Le quiere meter una pausa. Nos vamos de acá, hasta acá (hace señas de un extremo a otro). Y entonces yo ando con el control: ‘Pará que ahora gritan’. Me gritan de la cocina: ‘¿Tan fuerte ponés?’. ‘No, está hablando Seba ahora’”, relató entre las risas del propio Domínguez ante la descripción de su actuación en el programa. “Tiene un poco de razón”, dijo con una sonrisa el ex defensor de Newell’s.

“Solamente con el control de volumen: subir y bajar. ‘¿Qué pasa que está tan fuerte?’. ‘No, porque está hablando Seba que no lo escucho’. ‘¿Y ahora qué pasó?’. ‘No, están gritando en la tele’”, simuló los diálogos que mantiene en su casa mientras mira ESPN F90, el programa del que es panelista tres veces por semana.

Para el final dejó las descripciones de Federico Bulos y Carlos Aimar: “Al Negro te voy a decir lo que le está pasando. El Negro al principio se levantaba y pegaba un grito: ‘Esto es Boca’. Y de la nada dejó. Se para ahora y cuando le va a gritar a uno, se da cuenta que el pantalón lo tiene por acá arriba. Entonces empieza a bajarse el pantalón y se olvida con quién hablaba”, aseguró. “El CAI hay una puteada... ¿Carajo? Pero el CAI pega un golpecito y se queda quieto”, advirtió.

