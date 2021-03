Así ganó Delfina Pignatiello su segundo oro en el Sudamericano de natación que terminó con un título histórico de la selección argentina

El triunfo de Delfina Pignatiello en los 400 metros libres

La selección argentina de natación logró un título histórico. Después de 55 años, se consagró en el Campeonato Sudamericano que se realizó en el Centro Acuático del Parque Olímpico en Villa Soldati. Y una de las figuras del equipo nacional fue Delfina Pignatiello, la fondista que volvió a competir por primera vez en un certamen internacional después del parate por la pandemia de coronavirus.

En la última jornada del torneo, Pignatiello se quedó con la prueba de los 400 metros libres de punta a punta la prueba y marcó un tiempo de 4:15.00 para ganar la medalla de oro en una competencia que también tuvo a la marplatense Lucía Gauna en el tercer lugar del podio. Segunda finalizó la brasileña Rafaela Raurich a más de dos minutos de la triple campeona panamericana en Lima 2019.

“Tenía que tener la cabeza fría para definir el último día, el más lindo de todos. Hace mucho que no competía en tanta cantidad de pruebas, lo disfruté mucho”, confesó Pignatiello tras su segunda victoria del certamen sudamericano. Se consagró en la competencia de los 800 metros libres y acabó en la segunda posición en los 1.500 metros, detrás de la experimentada nadadora chilena Kristel Kobrich.

La delegación argentina sumó 439 puntos y se consagró campeona sudamericana, algo que el equipo no conseguía desde la edición en Lima 1966. Y la última presea dorada de Pignatiello sumó puntos importantes para conseguir romper esa racha histórica sin consagraciones. El equipo celeste y blanco de natación terminó con 10 doradas, 16 plateadas y 13 de bronce.

Pignatiello y Gauna compartieron el podio de los 400 metros libres (CADDA)

Detrás del conjunto local quedó Brasil con 419.33 puntos y tercero fue Colombia con 267 puntos. Además, el equipo femenino de Argentina también se quedó con el primer puesto y los varones fueron subcampeones.

“Lo más importante que aprendí es que debo dar lo mejor de mí y que mi familia y el equipo están haciendo lo mejor. Hay que mantenernos optimistas aunque haya incertidumbre y cueste. Ojalá que los Juegos se hagan porque estoy motivada de vuelta. Hasta que no haya info certera, todo sigue igual. Y si no se hicieran, mi vida en la natación no se termina en Tokio”, fueron las palabras que dijo Pignatiello cuando le consultaron sobre cómo vive la previa de competir en lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos de mayores.

Es importantes recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en la final de 400, su victoria en la competencia de 800 metros libres fue con un final de película. La competencia fue muy reñida hasta el final y tuvo un cabeza a cabeza entre Pignatiello y Kobrich: la nadadora argentina se recuperó en los últimos 50 metros de la piscina y ganó por sólo una centésima de diferencia: su tiempo fue de 8:34.10 contra los 8:34.11 de la trasandina. La cordobesa Delfina Dini resultó tercera y Argentina sumó dos atletas en el podio.

“Estoy muy contenta de estar acá, que se pueda hacer después de la suspensión del año pasado y todo lo que tuvimos que esperar. Poder competir con rivales de gran nivel en el Sudamericano así que estamos todo el equipo muy contentos, con muchas ganas. Hay una renovación con juveniles que se están sumando a los mayores y eso suma una banda porque traen un montón de energía juvenil y porque los grandes les pueden aportar toda su experiencia”, dijo Delfina tras la coronación.

La victoria de Pignatiello en la prueba de 800 metros del Sudamericano

SEGUIR LEYENDO: